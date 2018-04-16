Москва, 16 апреля, 2018, 14:15 — ИА Регнум. Массовая проверка российских торговых центров показала, что нарушения требований пожарной безопасности присутствуют у 50% проверенных объектов, сообщил 16 апреля главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев на селекторном совещании в МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Торговый центр

«На 19 тысячах объектов, что составляет 50% от проверенных, выявлено более 140 тыс. нарушений противопожарных требований», — цитирует НТВ Еникеева.

Он пояснил, что наиболее часто встречаются нарушения в работе автоматических систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре (7 тыс. зданий), систем противодымной защиты (1,6 тыс.), систем автоматического пожаротушения (1,5 тыс.).

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По словам госинспектора, порядка 10,5 тыс. объектов имеют неудовлетворительное состояние эвакуационных путей и выходов. Горючая отделка использована на путях эвакуации в 3,5 тыс. зданиях, первичные средства пожаротушения отсутствуют в полном объеме на 4 тыс. объектов. Кроме того, персонал не обучен мерам пожарной безопасности на 4,5 тыс. объектов.

«На приостановку эксплуатации объектов в суды направлено 111 материалов. Приостановлена деятельность 40 зданий, детских игровых зон и кинозалов», — добавил Еникеев.

Всего на предмет безопасности в России будет проверено свыше 84 тыс. объектов, включая 10,5 тыс. торгово-развлекательных центров, свыше 4,5 тыс. досуговых детских организаций, 20 тыс. объектов культуры и спорта, более 2,5 тыс. крупных кинотеатров, свыше 45 тыс. гостиниц, общежитий, лечебных и оздоровительных организаций, а также домов отдыха.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовая проверка объектов с массовым пребыванием людей началась после страшного пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». В результате трагедии погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. Пострадали более 70 человек. В настоящее время по уголовному делу о пожаре проходят семеро обвиняемых.