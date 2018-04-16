Запад уничтожает Ближний Восток, Киев воюет с Россией: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 16 апреля, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- «Запад разрушил Ближний Восток»: Прага осудила удары по Сирии;
- Сомнительный пример: будет ли мир учиться у Киева «гибридной войне» с Россией;
- «Советники обманули!»: Трамп взбешён высылкой российских дипломатов из США;
- Подводная «дуэль»: у берегов Камчатки прошли учения атомных подлодок;
- Реорганизация: в администрации Кемеровской области — кадровые изменения.