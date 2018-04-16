Москва, 16 апреля, 2018, 09:45 — ИА Регнум. В России могут запретить производство и продажу сырных продуктов, которые в магазинах продаются под видом настоящих сыров, но изготовлены не из молока, а содержат от 50 до 100% растительных жиров. Соответствующие поправки в технический регламент «О безопасности молока и молочной продукции» разработали в Министерстве сельского хозяйства России.

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Сыр или сыроподобный продукт: чем торгуют орловские магазины?

В ведомстве считают, что производители «сыроподобных» продуктов создают недобросовестную конкуренцию на рынке из-за более низкой стоимости такого товара, пишет газета «Известия». Это приводит к снижению востребованности сырого молока молокоперерабатывающими предприятиями и, как следствие, к снижению цены на этот продукт питания. Так, по данным ведомства, впервые за последние пять лет цены на сырое молоко в зимний период в России снизились, при этом в отдельных регионах падение составило до 10%.

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В Минэкономразвития пока обозначить свою позицию по этому вопросу не могут, так как Минсельхоз не представил достаточно обоснований для того, чтобы они могли проанализировать ситуацию.

При этом представитель «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков отмечает, что к любого рода запретам на рынке нужно подходить крайне взвешенно, чтобы избежать негативных последствий как для производителей, так и для потребителей.

По мнению исполнительного директора Национального союза производителей молока Артема Белова, то, что сыроподобные продукты не являются молочными, не повод для их запрета. При этом они остаются безопасными. По мнению эксперта, такого рода продукцию следует описать в отдельном техрегламенте, а также уточнить, каким образом такие товары должны маркироваться.

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Добавим, что в 2017 году в России было реализовано 800 тысяч тонн сыра и сырных продуктов, которые составили четверть объёма, не учитывающего «сыроподобную» продукцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте качество молочной продукции на рынке в России проверяло правительство РФ. Речь идёт молоке, сливочном масле и твороге, выпускаемых российскими предприятиями молочной продукции. В ходе проверки специалисты закупали образцы продукции в рознице, а затем направляли их для исследования в лабораториях.