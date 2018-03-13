Сыр или сыроподобный продукт: чем торгуют орловские магазины?

Орел, , 12:27 — REGNUM В Орловской области инспекторы Россельхознадзор совместно с сотрудниками Управления ФСБ России раскрыли мошенническую схему поставок сычужного продукта белорусского и китайского производства на прилавки торговых сетей Орловской области под видом сыров известных марок. Об этом 13 марта сообщило управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Как сообщается, 8 февраля инспекторы Россельхознадзора приехали на склад в Орловский район для отбора проб сычужного (растительно-жирового) продукта, ввезенного в регион с территории Белоруссии, и обнаружили, что вся продукция упакована одинаково.

Инспекторы заподозрили, что продукция может быть перемаркирована, и уже на следующий день специалисты совершили рейд на тот же склад, уже в сопровождении сотрудников УФСБ: в итоге на складе было обнаружено около 40 тонн сычужного продукта производства Белоруссии и Китая, а также — 13 тонн сыров «Гауда», «Масдам», «Эдам», «Российский», «Голландский», упаковка которых полностью совпадала с упаковкой сычужного продукта. На складе же были найдены и коробки с маркировочными этикетками указанных сыров.

Пробы 10 наименований сыров и растительно-жировых продуктов были направлены для исследования. Специалисты установили: сычужный продукт и сыр с этого склада имеют одинаковый состав, при этом массовая доля жира в продуктах составляет 55%, при этом массовая доля молочного жира не превышает — 1,5%. Более того, установлено, что по адресу производства, указанному на маркировке сыров, производство готовой молочной продукции не осуществляется. На основании экспертного заключения Управлением приостановлено действие деклараций о соответствии на выпуск ООО «ПК-Групп» сыров: «Гауда», «Масдам», «Эдам», «Российский», «Голландский».

Отметим, что «сыр» с этого склада поставлялся в торговые сети Орловской области — при том, что наличие растительных жиров в продукции может представлять угрозу для здоровья человека.

В настоящее время УФСБ России по Орловской области рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Проблема фальсификации молочной продукции понималась накануне, 12 марта, на встрече президента РФ Владимира Путина с аграриями в рамках Всероссийского форума сельхозпроизводителей в Краснодаре. В частности, производители молочной продукции и сыров говорили о широком рынке фальсифицированной продукции — в том числе и сыроподобных продуктов — что мешает работе добросовестных производителей.

«Мы постоянно ведем по этим пунктам диалог с партнерами по ЕврАзЭС. Тоже поддерживаем подходы. Обязательно эти инструменты будем внедрять, чтобы обеспечить честную, здоровую конкуренцию. Внешняя граница ЕврАзЭСне должна быть прозрачной для товаров, ограниченных на ввоз на территорию РФ. Будем и ужесточать ответственность за соответствующие нарушения», — прокомментировал ситуацию Владимир Путин.