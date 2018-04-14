Москва, 14 апреля, 2018, 19:00 — ИА Регнум. Атака США на Сирию является одной из самых бездарных операций американских вооруженных сил и успехов сирийских ПВО, и тем не менее эта эскалация несет нарастающую угрозу миру, заявил 14 апреля лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале».

Цитата из х/ф «Бесславные ублюдки». Реж. Квентин Тарантино. 2009. США Солдафон-авантюрист

«Я оцениваю это как одну из самых бездарных операций за всю историю американских вооружённых сил. Мы все прекрасно понимаем, что даже если 60% этих носителей отражено, это уже называется блестящая работа ПВО, а их отражено 70%», — заявил политолог.

По его словам, важен не только процент сбитых американских ракет, но и те места, над которыми они были сбиты. Не сбиты они были только там, где их не было никакого смысла сбивать.

«Вопрос заключается в том, где они отражены. Там же перечисляются объекты. Они не пойманы там, где не нужно было их ловить: это незадействованные пустые места, в которые попадания есть. Там, где серьезные точки, там перехват 100%», — продолжил эксперт.

Другим немаловажным фактором является то, какой техникой происходил перехват ракет, а именно — старой советской, которая отработала по полной.

«Но это не всё! Второе, как мы говорим, удалось поразить то, что не доставляло уже никакой ценности, а там, где ценность какая-то была — сто процентов, и, наконец, третье, какие средства были задействованы при этом? При этом была задействована старая советская ПВО-шная техника», — заявил Кургинян, добавив, что миллиарды долларов, потраченные на операцию, были нужны только для того, чтобы президент США Дональд Трамп написал в своем Твиттере, какой он крутой и как он гордится своей армией.

Политически же США не получили больше, по сути дела, ничего, что вовсе не означает, что опасаться нечего. По словам политолога, США будут продолжать осуществлять преступление за преступлением, раскручивая спираль эскалации и дестабилизации.

«Но это не означает, что это не опасно, это всё смертельно опасная эскалация. Это преступление… это не конец, это будет продолжено тем или иным образом, обстановка всё время ухудшается. А идея их простая, мечта их такая: что они будут с воздуха бить по любым, кто с ними не согласен, будут их сжигать, а они будут супер-полицейским таким, которые не будут терять ни одного военного, а при этом будут управлять миром… мечты, мечты, где ваша сладость…» — закончил мысль лидер движения «Суть времени».

Напомним, что 14 апреля коалиция из Франции, Великобритании и США под руководством последних нанесла ракетный удар по объектам вооруженных сил и гражданской инфраструктуры в Сирии без санкции Совбеза ООН под предлогом борьбы с химическим оружием.

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