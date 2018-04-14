Москва, 14 апреля, 2018, 16:41 — ИА Регнум. Ракетные удары вооружённых сил США и союзных сил Британии и Франции по Сирии приедут к массированным террористическим атакам в странах Евросоюза, считает политолог, главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, нанесённый удар можно назвать провокацией со стороны американских сил с целью проверки «боевой готовности» России после демонстрации новейшего оружия, о котором говорил президент страны Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию.

Терроризм

«Главное — определиться с целью операции. Все отлично понимают, что после контроля в Сирии химического оружия нет и быть не может. Тему фиксировали международные наблюдатели. С другой стороны, изъятые боеприпасы у боевиков были сделаны в Германии. Владимир Путин заявил, что Россия обладает «супероружием». Нас провоцировали его применить. Не случилось. Не тот повод. На «умные ракеты» Трампа хватило ПВО 90-х годов. Но надо понимать, что наши «коллеги» на этом не успокоятся. Они провели «разведку боем». Это не была атака, но она может последовать. Но самое главное — нас невозможно спровоцировать», — считает эксперт.

Отметим, 14 апреля США при поддержке сил Франции и Англии нанесли ракетный удар по объектам вооружённых сил и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Удар нанесён без санкции Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права. Владимир Путин назвал данный удар актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом. Российский лидер заявил, что своими агрессивными действиями США ещё больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии. Он отметил, что Вашингтон несёт страдание мирному населению Сирии и, фактически, потакает террористам, которые уже семь лет терзают сирийский народ. Так, США своими действиями провоцируют новую волну беженцев из Сирии и Ближнего Востока.

«Своими ударами США и их коллеги перевели акценты. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или реально Аль-Каида (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также примыкающая к ним ан-Нусра (организация, деятельность которой запрещена в РФ), теперь известная по названием Дшейш аль-Ислам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это суннитские группировки. Но теперь, после налета, в Штатах приобрели кровников — шиитов. И это гораздо страшнее. Стоит вспомнить историю крестоносцев и ассасинов. Они были шиитами и сломали войско рыцарей. Если сунниты — это люди, внезапно понявшие, что кроме верблюдов на их земле есть нефть, то шииты — персы. С давней историей тайных войн. Считаю, что Трамп открыл шкатулку Пандоры. И это не фильм с прекрасной актрисой, а реальная жизнь. А жить становится страшно», — отметил Ефимов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин, комментируя ракетные удары сил коалиции США, Великобритании и Франции по Сирии подчеркнул, что ранее факт уничтожения всех запасов химического оружия у сирийских ВС был зафиксирован и подтверждён специализированным подразделением ООН — Организацией по запрещению химического оружия.

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