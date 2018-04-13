Воронеж, 13 апреля, 2018, 18:13 — ИА Регнум. Почти миллион рублей потратит Воронежский государственный университет на проведение «Школы студенческого актива». О странном аукционе сообщил телеграмм-канал «жЫвойВГУ», отметив, что руководит закупкой проректор вуза Олег Гришаев.

Марина Каширская ИА REGNUM Сберегательная банка

Согласно документам, обнаруженным корреспондентом ИА REGNUM на сайте госзакупок, речь идет о выездном мероприятии, рассчитанном фактически на два дня и две ночи — на третий день запланированы только завтрак и отъезд. В программе — одна лекция, один практикум, один мастер-класс, а также «веселые старты», лазертег и развлекательная программа.

Согласно техзаданию, подрядчик должен организовать доставку студентов до лагеря и обратно, предоставить собственно места размещения, питание, организовать досуг.

Место проведения в техзадании определено вполне конкретно: Липецкая область, Задонский район, не далее 120 км от Воронежа и не более одного километра от ближайшего населенного пункта, в экологически чистом месте. В числе требований — наличие клуба площадью не менее 450 кв. м, не менее 10 га озелененной территории, наличие леса, баскетбольной, волейбольной, футбольной площадок, кинозала, диско-зала, библиотеки, конференц-зала и актового зала.

В техзадании также содержится требование по разработке единой программы-сценария проведения школы актива, включающей «не менее трех тематических блоков, взаимосвязанных между собой объединяющей концепцией: познавательный, спортивно-оздоровительный, развлекательный».

Программа культурно-массовых мероприятий (что в них входит — оговаривается отдельно) проводится «силами и средствами исполнителя». Также исполнитель контракта должен наградить лучших участников — грамотами, дипломами, сувенирами.

«Школа студенческого актива» обещает быть веселой. По крайней мере, в числе мероприятий, которые предлагается организовать для активистов крупнейшего воронежского вуза — «соревнования смешариков» (для чего необходимы костюмы героев мультсериала «Смешарики», а именно медведя Копатыча и кролика Кроша), «проверка реакции» (для этого организаторам нужны вратарские перчатки, перчатка для американского футбола и 300 штук перепелиных яиц). Также в приложении к техзаданию, в части развлекательных программ, значится пункт «станция «сладкая парочка» — для проведения этого конкурса заказчику требуется 50 банок шоколадной пасты и 30 больших пакетов M&M's. Спортивный блок, в соответствии с документацией, помимо прочего должен включать организацию лазертега, а развлекательный — дискотеки, концерт и даже фейерверк на второй день «Школы».

Отдельные требования к питанию. Оно должно быть трехразовое, в рационе — содержаться мясо, рыба, фрукты, овощи, соки, также предусмотрены кофе-брейки. Вечером 30 апреля должен быть организован праздничный ужин.

Согласно техзаданию, в «Школе студенческого актива» должны принять участие 120 человек — заезд запланирован на период с 29 апреля по 1 мая. Также в документах оговорено проживание и питание не менее двух сотрудников вуза. Таким образом, за два дня вуз потратит на одного человека 7,460 тыс. рублей.

Победитель аукциона уже известен — им стало ООО «Фарвес групп», ставшее единственным участником аукциона.

Между тем буквально на днях воронежские СМИ обсуждали попавшие в сеть сканы приказа «Об установлении окладов», подписанного ректором ВГУ в конце декабря 2017 года, а также документа со средним уровнем зарплат сотрудников вуза за декабрь и ноябрь 2017-го.

Если верить этим документам, то реальные зарплаты в ВГУ и в отчетах для Минобразования — сильно отличаются. Например, средняя зарплата доцента в декабре в вузе, согласно отчету, составляла 44 тыс. рублей, оклад же, в зависимости от звания и степени, колебался от 16 тыс. до 29 тыс. рублей.

Впрочем, о низких зарплатах в вузе, который стабильно попадает в различные международные рейтинги, ИА REGNUM писало не раз. В прошлом году преподаватели, например, массово жаловались на сокращение почасовой оплаты коммерческих часов — а ведь именно они составляют значительную часть доходов преподавателей.

Об этом: Урезали втрое: преподаватели ВГУ жалуются на сокращение почасовой оплаты