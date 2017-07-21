Урезали втрое: преподаватели ВГУ жалуются на сокращение почасовой оплаты

Воронеж, , 13:37 — REGNUM Преподаватели Воронежского государственного университета жалуются на сокращение оплаты за почасовую работу — речь идет о коммерческих часах, которые многие из преподавателей берут сверх ставки. О ситуации корреспонденту ИА REGNUM сообщил один из сотрудников вуза.

«Оплата раньше составляла 120 рублей в час минимум, сегодня доцентам выплатили из расчета 40 рублей в час. Это очень существенный удар по кошельку: многие набирают коммерческие часы, чтобы хоть как-то сводить концы с концами», — рассказал ИА REGNUM один из преподавателей ВГУ, добавив, что, по его данным, даже урезанную сумму выплатили еще не всем.

Вместе с тем в пресс-службе Воронежского государственного университета отрицают наличие задолженности по каким-либо выплатам, а также сокращение почасовой оплаты.

«Сокращение оплаты почасовой работы сотрудников вуз не производил. Задолженностей перед сотрудниками университет также не имеет — на настоящий момент заработная плата выплачена в полном объеме», — говорится в ответе, который пресс-служба вуза направила 21 июля по запросу ИА REGNUM.

Это не первый случай, когда преподаватели крупнейшего воронежского вуза, постоянно входящего в различные престижные, в том числе и международные, рейтинги, жалуются на проблемы с выплатой зарплаты. В ноябре 2016-го сотрудники ВГУ сообщали о невыплате денег за коммерческие часы на протяжении трех месяцев, жаловались и на сокращение количества коммерческих часов на отдельных факультетах.

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Руководство вуза какие-либо сложности с выплатами тогда также отрицало. Ректор вуза Дмитрий Ендовицкий в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что «ситуация сейчас стабильная, мы выплачиваем, и если факультеты не подготовили соответствующие сметы расходные, где-то возможно, есть незначительные задержки. Но в полном объеме зарплаты выплачиваются, стипендии выплачиваются».

При этом в апреле 2017-го Ендовицкий в интервью «Комсомольской правде в Воронеже» заявил, что «по данным годового отчета о деятельности вуза, средняя зарплата научных сотрудников ВГУ за 2016 год составила 40 тыс. 813 рублей». В то же время, согласно данным опроса, проведенного весной этого года Общественным российским телевидением среди научных работников, зарплата в воронежских вузах составляла чуть более 16 тыс. рублей. Преподаватели ВГУ, опрошенные корреспондентом ИА REGNUM, сообщили, что размер ставки для доцента составляет 21−22 тыс. рублей «грязными» — то есть фактически ещё ниже.

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Доход самого Дмитрия Ендовицкого за 2016 год, как следует из декларации, опубликованной на сайте Воронежской облдумы (ректор является депутатом), составили 3 млн 505 тыс. 463,70 рублей.

Кстати, в конце июня часть объектов Воронежского госуниверситета была отключена от подачи электроэнергии — вуз накопил долг в 8 млн рублей, его оперативно погасили уже после крайних мер, принятых энергетиками.

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