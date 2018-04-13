Москва, 13 апреля, 2018, 16:17 — ИА Регнум. Сегодня, 13 апреля, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России. Это решение вызвало широкий резонанс в социальных сетях. Пользователей не останавливает грядущая блокировка мессенджера, и они активно ищут способы её обхода.

Скриншот страницы Telegram Протестный Петербург Суд удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать Telegram

Скриншот страницы Telegram Протестный Петербург Суд удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать Telegram

По мнению многих пользователей, Telegram — один из лучших мессенджеров, которым они когда-либо пользовались. Поэтому искать альтернативу приложению они не собираются.

«Я читаю в телеграм, я пишу в телеграм. Телеграм — не мессенджер, но экосистема. Если бы кто-то предложил мне перестать быть гражданином России и стать гражданином Телеграм, я бы согласился, не раздумывая», — признался Mister O'Brien.

В социальных сетях ходит мнение, что постановление суда наоборот подогрело интерес пользователей к Telegram. Так как Павел Дуров всё-таки не предоставил ФСБ ключи дешифровки, пользователи могут быть уверены, что их личные данные надежно защищены.

«О чём говорит блокировка Телеграм? О том, что вашу переписку там читать не будут! Ключи же так и не отдали. В отличие от других мессенджеров. Ну так люди ставят VPN и пользуются! Прекрасная реклама Телеграм. Судья молодец! И Роскомнадзор тоже», — считает Андрей Р.

При этом некоторые пользователи отмечают, что Telegram, в отличие от других мессенджеров и соцсетей, — единственное приложение, которое создал человек родом из России и которое стало популярным во всём мире. Из-за этого ситуация с Telegram кажется им абсурдной.

«На самом деле ужасно смешно всё это, ведь Телеграм, если не говорить о культуре — буквально единственное, что создано человеком из России в 21 веке и представляет ценность для остального мира. Всё прочее — провинциальный хлам и никому не нужно за пределами русского мира», — считает Пётр В.

В соцсетях также считают, что подобные радикальные меры никак не помогут в борьбе с терроризмом. Если рядовые пользователи могут в считанные минуты найти пути обхода блокировки, то и для террористов это не составит труда. Кроме того, Telegram — не единственное место, в котором они могут тайно вести переговоры.

«Ну, всё! Терроризма больше никогда не будет, Телеграм же заблокировали. Теперь осталось запретить половые органы, чтоб окончательно искоренить изнасилования!» — пишет Артем Д.

«Слышал мнение, что террористы пользуются чатами в играх, или в самом Стиме, например. Это же не значит, что нужно теперь и их запрещать. Блокировка Телеграм несёт больше смысла в виде показательной порки и запрета всего, где нет доступа для властей. Надеюсь, многие это понимают», — считает Эрик Рикка.

Скриншот страницы Telegram Onliner.by Суд удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать Telegram

Впрочем, не для всех решение о блокировке Telegram стало плохой новостью. Например, пользователь chestnaya считает, что такие меры необходимы для безопасности населения страны. К тому же есть масса других сервисов, которые выполняют те же функции, что и Telegram.

«А я не понимаю переживаний по поводу Телеграм. Неужели мало людям соцсетей, вотсап и прочего для счастья? Если действительно телеграм может как-то угрожать нашей безопасности?» — пишет chestnaya.

«Я им даже пользоваться не начал, а его уже заблочили», — поделился Вова А.

Напомним, в июне 2017 года ИА REGNUM проводило опрос среди читателей об их отношении к возможной блокировке Telegram. Выяснилось, что большинство из них не пользуются мессенджером, однако считают вполне справедливыми требования властей предоставить ключи шифрования. В то же время несправедливыми эти требования сочли в основном пользователи Telegram. Продолжать пользоваться мессенджером в случае его блокировки согласились менее 20% опрошенных. Остальные граждане проявили большую законопослушность. При этом наименее законопослушными оказались пользователи возрастом до 25 лет. Несмотря на то, что опрос проводился достаточно давно, маловероятно, что в этой части что-то существенно изменилось.

ИА REGNUM Результаты опроса ИА REGNUM о возможной блокировке Telegram

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Ранее ранее сообщало ИА REGNUM, Таганский суд Москвы сегодня, 13 апреля, удовлетворил иск Роскомнадзора и приговорил Telegram к блокировке, разрешив ведомству привести эту меру в исполнение немедленно. Юристы Telegram на заседании не присутствовали, так как ранее основатель мессенджера Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в судебном заседании. По словам официального представителя Telegram в суде Павла Чикова, решение Дурова продиктовано нежеланием «легитимизировать откровенный фарс своим присутствием».

Блокировка Telegram связана с отказом мессенджера передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Администрация Telegram настаивала на незаконности требования предоставлять ключи шифрования, поскольку это противоречит Конституции РФ, охраняющей право граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений. В Telegram также заявляли, что предоставить необходимые инструменты невозможно из-за технических особенностей мессенджера.