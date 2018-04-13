Москва, 13 апреля, 2018, 13:52 — ИА Регнум. Министерство строительства и ЖКХ предлагает ввести индивидуальный учет тепла в жилых домах. Министерство уже разработало проект постановления правительства, сообщается на сайте Минстроя РФ.

TBIT Тепло

Согласно проекту, граждане, проживающие в квартирах, получат право оплачивать отопление собственной квартиры по показателям индивидуальных приборов учета.

Если в доме установлены индивидуальные приборы учета или как минимум в 50% квартир имеются специальные распределители, то дом сможет перейти на комбинированную оплату тепла.

Собственники будут платить или с учетом личного потребления, или по специальной формуле.

В Минстрое считают, что такой учет позволит потребителям экономить на отоплении до 40%.

Замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис считает, что каждый житель многоквартирного дома привык к своему температурному режиму. Кто-то готов платить больше, чтобы в квартире было +30 градусов, а кому-то достаточно +18—20 градусов.

«Но многоквартирный дом — это единый объект и, например, полностью перейти на индивидуальный учет было бы несправедливо.

Поэтому предложен компромиссный алгоритм расчета. Он, с одной стороны, учитывает общее потребление дома, а, с другой, позволяет конкретному потребителю экономить», — уточнил Чибис.

Читайте также: Платежи за воду и свет без счетчиков вырастут в 1,5 раза

Как сообщало ИА REGNUM, жители России в настоящее время индивидуально платят за водоснабжение. В каждой квартире установлены счетчики воды.

Стоит отметить, что плата за горячую и холодную воду повышается каждый год.

Напомним, в среднем по России 1 кубометр холодной воды стоит 10—30 рублей, а 1 кубометр горячей — 60—135 рублей.

Для сравнения: в Уфе холодная вода оценивается в 12 рублей 15 копеек (за 1 кубометр), горячая — 57 рублей 16 копеек, а в Москве — холодная 30 рублей 87 копеек, горячая — 135 рублей 79 копеек (за 1 кубометр).

Читайте также: Счетчики на воду, свет и газ могут начать устанавливать бесплатно