Счетчики на воду, свет и газ могут начать устанавливать бесплатно

Москва, , 10:47 — REGNUM Счетчики на воду, свет и газ предлагают больше не устанавливать за счет граждан России. С такой инициативой выступили комитеты Госдумы по природным ресурсам и экономической политике, пишет 10 ноября газета «Известия».

Предлагается издержки по установке приборов контроля переложить на плечи поставщиков услуг, причем депутаты предложили также отменить повышающую надбавку для тех жильцов, квартиры которых пока счетчиками не оборудованы.

Согласно предложениям депутатов, повышающий коэффициент в 50% от общего тарифа не будет применяться до тех пор, пока потребитель сам не откажется от установки счетчиков за счет поставщика.

«Настоящий законопроект возлагает обязанность установки, контроля и замены приборов учета на организации, предоставляющие коммунальные услуги. Это соответствует канонам рыночной экономики, приборы учета ставит тот, кто в этом заинтересован», — так прокомментировали происходящее депутаты, инициировавшие внесение поправок в Жилищный кодекс (ч. 1 ст. 157) и ФЗ «Об энергосбережении…».

Напомним, ИА REGNUM писало, что долги перед бюджетом за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы в ЖКХ выросли за 2017 год на 13 млрд рублей по отношению к аналогичному периоду 2016 года, и составили уже, по информации Росстата, 184 млрд рублей.