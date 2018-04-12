Хабаровск, 12 апреля, 2018, 08:49 — ИА Регнум. Свой отчёт о работе правительства России за минувшие шесть лет премьер Дмитрий Медведев завершил Дальним Востоком — то ли по «географическому принципу», то ли вспомнил о макрорегионе в последнюю очередь, то ли, несмотря на бодрый тон, прекрасно понимал, что по большому счету хвастаться особенно нечем. Как понимать слова премьера, чего ждать дальневосточникам в ближайшие шесть лет и что нужно, чтобы жители ДФО почувствовали усиленное развитие, о котором слышат ежедневно, — вместе с доктором политических наук Илдусом Ярулиным разбирался корреспондент ИА REGNUM .

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

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В своей речи глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил:

«Никогда еще в современной истории не уделялось столько внимания Дальнему Востоку. В прошлом году впервые за четыре года рост инвестиций в основной капитал в макрорегионе почти в четыре раза превысил общероссийские темпы. Теперь около четверти всех иностранных инвестиций приходится на Дальний Восток. Индексы промышленного производства, сельского хозяйства, строительства выше, чем в целом по стране».

Казалось бы — вот оно, процветание! Но почему в социальных сетях жители Дальнего Востока отреагировали на речь премьера с каким-то усталым раздражением?

«Во-первых, я не могу не согласиться с премьером —никогда в новейшей российской истории Дальнему Востоку не уделялось столько внимания. Это факт. Есть программы, есть хороший пиар макрорегиона. Всё это есть. А вот дальше — по старой русской пословице: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». При всем многообразии заявлений чиновников, отвечающих за развитие ДФО, — результата, который мог бы увидеть обычный человек, который здесь живет, его нет. Нет результата. Население продолжает беднеть, продолжает уезжать в поисках лучшей доли. И находит эту долю в южных и западных регионах России. Люди устали ждать «счастливого завтра». Да, внимание федерального центра есть. И? И — ничего. И хотелось бы Дмитрия Анатольевича поддержать, но, увы, нет оснований. Мы эффекта от этого «внимания» не ощущаем. А, как гласит уже восточная народная мудрость — «Сколько ни говори «халва» — во рту слаще не станет». Есть программы, есть заявления, есть поручения. Но нет контроля за исполнением и нет персональной ответственности чиновников за результат. А потому каждый чиновник может еще лет 10 или 20 говорить о планах, инвестициях, проектах. Результата не будет», — считает Илдус Ярулин.

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Простой пример: в конце 2017 года Дальний Восток в очередной раз обреченно вздохнул — 64,9 млрд рублей, которые должны были поступить из федерального бюджета для строительства и реконструкции аэропортов ДФО, бесследно исчезли. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев стал единственным, кто назвал, наконец, ситуацию правильно — «саботаж». Назвал и виновных в саботаже— Минфин, Минтранс и Росавиация. И вроде бы даже что-то стало происходить: двух чиновников Росавиации, отвечавших за проекты, которые оказались плохо подготовлены, уволили, а полпред направил в адрес премьера Медведева ходатайство о неполном служебном соответствии министров профильных ведомств. Только вот бюджетные миллиарды до аэропортов так и не дошли. Кто за это ответил — неизвестно. Что будет с реконструкцией и строительством жизненно необходимых макрорегиону воздушных гаваней — также неизвестно. В чем смысл всей этой истории и какие из неё извлечены уроки? Если так пойдет дальше — о развитии ДФО можно забыть. А что нужно делать?

«Нужно ужесточать и персонализировать контроль за исполнением программ. Здесь я полностью солидарен с Юрием Трутневым. Но полпред пока, увы — «один в поле воин». Сколько разговоров ведется о создании Государственной корпорации по развитию ДФО с тотальной системой контроля за каждой копейкой, выделяемой на развитие Дальнего Востока? Ну так создайте уже эту корпорацию! И пусть непосредственное участие в ней принимают и Генеральная прокуратура, и Следственный комитет. Пусть эта структура зорко следит за исполнением всех программ. Пусть каждый чиновник, которому поручено исполнение поручений президента, программ по развитию ДФО, несет персональную ответственность за невыполненную работу. До тех пор, пока не будет такого контроля и такой, персональной, ответственности — никакого развития не будет. Не будем забывать, что отчет Дмитрия Медведева состоялся накануне инаугурации президента, намеченной на 7 мая. И вопрос по большому счету стоит о продлении полномочий правительства Медведева. Собственно, это и было, на мой взгляд, главной целью такого вот «победного» выступления. Вряд ли стоило ждать иного», — добавил политолог.

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Именно так, если судить по комментариям в социальных сетях, жители Дальнего Востока и оценили доклад Дмитрия Медведева — как отчет главы правительства, который таковым хотел бы и остаться. Или — как отчет лидера политической партии «Единая Россия». Потому-то слова премьера и воспринимались посетителями дальневосточных социальных сетей с прямо противоположным эффектом (надеемся, что премьер всё-таки хотел произвести хорошее впечатление своим докладом не только на депутатов ГД РФ, но и на жителей ДФО). Премьер говорил о многомиллиардных инвестициях, а дальневосточники вспоминали о плохих дорогах, отсутствии работы, аварийных домишках, в которых им век коротать еще много лет. Премьер говорил о развитии сельского хозяйства, а жители районов Крайнего Севера ДФО тут же вспоминали о безумных ценах на продукты:

«Мясо по 500−700, фрукты — овощи и того дороже».

Премьер рапортовал о снижении энерготарифов для бизнеса на Дальнем Востоке, а дальневосточники угрюмо вглядывались в платежки за ЖКХ, суммы в которых способны вогнать в затяжную депрессию. Вспоминали о нововведении, которое готовит правительство Медведева россиянам и которое, коль будет принято, больнее всего ударит по дальневосточникам — повышении утилизационного сбора на автомобили. Вспоминали люди и о ситуации с льготными авиабилетами, которые обещало правительство Медведева и опять обмануло. И вроде обещает опять, но пока неясно, что из этого выйдет.

Учителя Приморья, да и не только Приморья, ловили каждое слово премьера в надежде на то, что услышат о повышении зарплат, квартирах для молодых специалистов — коль не слышат этих ответов от глав регионоыв. А зарплата педагога даже в северных районах — 16−20 тыс. рублей. Ждали — но услышали лишь про «небывалое за всю историю развитие».

«А нам-то что с того развития?! Жизнь-то с каждым днем только хуже и хуже!» — писали жители ДФО в социальных сетях.

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«Речь о чём? Речь о том, что пока на реальной жизни дальневосточников все эти программы и заявления никак не отражаются. Люди никаких улучшений не видят. А вот ухудшения видят. Возьмем ту же демографическую политику, трудовую миграцию, все, что касается людей, их работы, их жизни. Вы писали о сложнейшей ситуации с мигрантами на Сахалине, МВД разводит руками — поток мигрантов из стран Центральной Азии не прекращается, это создает проблемы жителям региона, рост преступности и так далее. Тут ведь сколько интересов сталкивается! Интересы бизнеса против интересов местных жителей. Бизнесу интересно — он привез мигрантов, заплатил им намного меньше, чем местным. Ему хорошо. А жителям Сахалина — не хорошо, потому что мигранты, помимо того, что обеспечивают рост преступности, обесценивают стоимость труда на рынке. И местные — без работы и без дохода. Что они делают? Правильно — уезжают. Сахалин, по отчетам чиновников, показал «советские» темпы демографического роста». Но мы знаем, что статистика — одна из разновидностей лжи, так ведь? Какова в успешной сахалинской статистике доля мигрантов? Она, думаю, весьма велика. Сколько рождений приходится на мигрантов? Тоже ведь — тайна за семью печатями. В свое время приморский губернатор Сергей Дарькин предлагал всем мигрантам дать российское гражданство. Интерес его был в предстоящих выборах — он рассчитывал, что «новые граждане России» отдадут ему свои голоса. Идею, к счастью, не поддержали. Но мигранты, увы, пока создают больше проблем. Это и ползучие диаспоры, это и преступность, и многое другое. Нельзя допустить, чтобы коренное население ДФО заменялось мигрантами из стран Центральной Азии. С этой проблемой нужно работать, а не маскировать её за радужными отчетами», — считает Илдус Ярулин.

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По мнению эксперта, идеи, положенные на «алтарь» развития Дальнего Востока, верные. Однако механизм контроля за их исполнением отсутствует полностью:

«Я считаю, было бы очень неплохо усилить полномочия полпреда президента в ДФО. Считаю, что правительство, уж коли заявило о развитии Дальнего Востока как о приоритетном проекте, оно должно довести этот проект до блестящего завершения. Это необходимо по многим основаниям. Но главные — на поверхности: не секрет, что с Европой и США у нас в последнее время всё не складывается. Потому развитие Дальнего Востока должно стать визитной карточкой России для Азии, для тигров АТР. Раз объявили — сделайте. Это престиж государства в конечном счёте. Покажите, что на Дальнем Востоке Россия может играть на равных с теми самыми азиатскими тиграми. Увы, пока отчёт главы правительства этого не продемонстрировал».

Как сообщало ИА REGNUM , отчёт перед Госдумой РФ Дмитрий Медведев завершил Дальним Востоком. Премьер в своей речи счел достойными внимания парламентариев три аспекта развития макрорегиона: рост промышленного производства, устранение энергетического неравенства предприятий ДФО, программу «Дальневосточный гектар». Эти три направления, по версии главы правительства, свидетельствуют о том, что Дальний Восток развивается семимильными шагами.

Вот только у дальневосточников — совсем иное мнение на этот счет. И они всё чаще голосуют ногами — бросая родные места и уезжая на юг и запад РФ.

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