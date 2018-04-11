Московский метрополитен запустил проект «Экскурсовод в метро»
Москва, 11 апреля, 2018, 08:12 — ИА Регнум. С 11 апреля в Московском метрополитене запускается пилотный проект «Экскурсовод в метро». Экскурсии по станциям метро начнут проводить только аккредитованные специалисты, сообщается на портале мэра Москвы.
Для того чтобы получить аккредитацию, профессиональные гиды должны будут подтвердить знания истории метро и особенностей его работы. Сдать экзамен можно будет в учебном центре метрополитена на Варшавском шоссе.
Экскурсоводы, которые не уверены в своих знаниях, могут пройти трехдневный курс в учебном центре Московского метрополитена.
В мэрии отметили, что набор в учебные группы уже начался. На занятиях расскажут об истории развития метро, организации работы станций и пассажирских перевозках, порядке работы в случае чрезвычайных происшествий и правилах пользования метрополитеном.
Заммэра Москвы Максим Ликсутов пояснил, что идея реализации проекта «Экскурсовод в метро» возникла потому, что в Московский метрополитен часто обращались гиды с вопросами, можно ли провести экскурсию. Также проявляли интерес к истории метро и пассажиры.
Поэтому было принято решение запустить проект «Экскурсовод в метро».
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Для экскурсий будут введены ограничения. Например, нельзя будет организовывать прогулки в часы пик, чтобы не мешать пассажирам.
Кроме того, в каждой экскурсионной группе ограничено количество участников — до 20 человек.
В настоящее время разрешение на работу в московском метро уже получили 20 специалистов. Аккредитация дается на год.
По результатам пилотного проекта «Экскурсовод в метро» будет принято решение, сколько будет действовать аккредитация в дальнейшем и нужно ли будет ее продлевать.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Московском метрополитене введут новый стандарт сервисного обслуживания пассажиров в кассах метро. Обучение по новому стандарту прошла почти половина сотрудников метро. В первую очередь, согласно новому стандарту, все кассиры метро должны быстро и качественно обслуживать пассажиров.
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