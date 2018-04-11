Москва, 11 апреля, 2018, 08:12 — ИА Регнум. С 11 апреля в Московском метрополитене запускается пилотный проект «Экскурсовод в метро». Экскурсии по станциям метро начнут проводить только аккредитованные специалисты, сообщается на портале мэра Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро. Новая станция московского метрополитена «ЦСКА» украшена скульптурами спортсменов

Для того чтобы получить аккредитацию, профессиональные гиды должны будут подтвердить знания истории метро и особенностей его работы. Сдать экзамен можно будет в учебном центре метрополитена на Варшавском шоссе.

Экскурсоводы, которые не уверены в своих знаниях, могут пройти трехдневный курс в учебном центре Московского метрополитена.

В мэрии отметили, что набор в учебные группы уже начался. На занятиях расскажут об истории развития метро, организации работы станций и пассажирских перевозках, порядке работы в случае чрезвычайных происшествий и правилах пользования метрополитеном.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов пояснил, что идея реализации проекта «Экскурсовод в метро» возникла потому, что в Московский метрополитен часто обращались гиды с вопросами, можно ли провести экскурсию. Также проявляли интерес к истории метро и пассажиры.

Поэтому было принято решение запустить проект «Экскурсовод в метро».

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Для экскурсий будут введены ограничения. Например, нельзя будет организовывать прогулки в часы пик, чтобы не мешать пассажирам.

Кроме того, в каждой экскурсионной группе ограничено количество участников — до 20 человек.

В настоящее время разрешение на работу в московском метро уже получили 20 специалистов. Аккредитация дается на год.

По результатам пилотного проекта «Экскурсовод в метро» будет принято решение, сколько будет действовать аккредитация в дальнейшем и нужно ли будет ее продлевать.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Московском метрополитене введут новый стандарт сервисного обслуживания пассажиров в кассах метро. Обучение по новому стандарту прошла почти половина сотрудников метро. В первую очередь, согласно новому стандарту, все кассиры метро должны быстро и качественно обслуживать пассажиров.

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