Лондон, 11 апреля, 2018, 08:01 — ИА Регнум. Учёные из Великобритании разработали пластырь, который способен без уколов измерить уровень глюкозы в крови. Об этом сообщается в журнале Nature Nanotechnology.

Пластырь

Учёные встроили в пластырь специальные датчики, которые измеряют концентрацию глюкозы в тканевой жидкости человека. Всего в пластыре четыре таких датчика.

Пластырь может быть полезен больным сахарным диабетом, которым нужно постоянно отслеживать уровень глюкозы в крови. Обычно для этого применяется глюкометр, который забирает каплю крови из пальца.

Отмечается, что проводить такие измерения нужно несколько раз в день, что неудобно и болезненно. Поэтому пластырь может рассматриваться как альтернатива глюкометру для определения уровня глюкозы.

Первые эксперименты были поставлены на свиньях, поскольку их кожа очень похожа на человеческую. Затем испытания проводили на людях.

Выяснилось, что пластырь может беспрерывно контролировать уровень сахара в крови в течение шести часов. В дальнейшем учёные планируют увеличить это время.

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