Москва, 11 апреля, 2018, 07:24 — ИА Регнум. Санкт-Петербург и Москву чаще всего выбирают для путешествий, однако самым гостеприимным городом признан Суздаль. Такие данные приводит онлайн-площадка для путешествий и аренды жилья Airbnb.

Ганощенко Роман Морской порт Сочи

Перечень самых гостеприимных городов составлен по информации о бронированиях за период с весны 2017 года по весну 2018 года. Подавляющее большинство побывавших в Суздале — 91% — довольны путешествием.

Радушием отличился Псков — 88% путешественников поставили пять звезд за уровень арендуемого жилья. Пскову чуть уступил Калининград — здесь показатель составил 87%. В пятерку лидеров вошли Краснодар (85% пятизвездочных отзывов) и Новосибирск (84%).

В десятку городов, предлагающих гостям комфортное размещение, вошли Иркутск (84%), Сочи (83%), Санкт-Петербург (83%), Казань (83%) и Нижний Новгород (82%). Столица по этому показателю оказалась лишь 18-й: высший балл поставили 78% путешественников.

Читайте также: Названы самые дешевые города Европы для отдыха весной

Вместе с тем Москва — второй по популярности город для путешествий, за год здесь побывали 39 740 пользователей. На первом месте — Санкт-Петербург, его посетили 61 838 путешественников. На третьем месте — Казань, отпуска и командировки здесь провели 6 930 человек.

Другие наиболее посещаемые города — Сочи, Калининград, Владивосток, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар.

Еще один показатель отражает рост популярности того или иного города. Так, в Москву турпоток вырос на 44%, в Петербург — на 41%, в Казань — на 69%. Однако больше всего — на 88% — выросла за год популярность Сочи.

Читайте также: Какие страны для отдыха выбирают туристы из регионов России