Хабаровск, 11 апреля, 2018, 07:07 — ИА Регнум. 11 апреля в Хабаровске произошла катастрофа вертолета Ми-8. Машина упала в районе улицы Выборгской. Погибли 6 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Цитата из м/ф «Скалолаз». Реж. Ренни Харлин. 1993. США Вертолет перед крушением

Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полет. На борту находились шесть человек. По предварительным данным, все они погибли. СК РФ по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по ст. 263, ч.1 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна».

В настоящее время территория, на которой произошла трагедия, оцеплена силовиками — полиция обеспечивает порядок и беспрепятственный проезд спецтехники к месту катастрофы.

Обломки вертолета разбросаны в радиусе одного километра, на месте работают эксперты.

По предварительным данным, местные не пострадали — крушение произошло примерно в километре от главной улицы Хабаровска — Карла Маркса, в овраге. Ближайшее сооружение — вышка сотовой связи.

Следствие рассматривает три версии крушения Ми-8: техническая неисправность, плохие погодные условия (в Хабаровском крае циклон с мокрым снегом и ветром), а также — ошибка пилота.

Читайте также: Уголовное дело и шесть погибших: Под Хабаровском потерпел крушение самолет

Как сообщало ИА REGNUM , в ноябре 2017 года под Хабаровском, в районе села Нелькан, потерпел крушение пассажирский самолет L-410 «Хабаровских авиалиний». На борту находились семь человек, в том числе два члена экипажа. Выжила только маленькая девочка.