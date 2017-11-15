Уголовное дело и шесть погибших: Под Хабаровском потерпел крушение самолет

Нелькан, Хабаровский край, , 09:02 — REGNUM Самолет L-410, принадлежащий «Хабаровским авиалиниям», потерпел крушение при подлете к аэропорту Нелькан, расположенному в Хабаровском крае, передает 15 ноября РЕН-ТВ со ссылкой на источники в спасательных службах.

Сообщается, что двухмоторный самолет Let L-410 Turbolet при заходе на посадку начал заваливаться на бок, а в результате совершил жесткую посадку.

На борту самолета находились семь человек, в том числе два члена экипажа. Изначально сообщалось о шести погибших, затем в экстренных службах сообщили, что в авиакатастрофе выжил ребенок. Его доставили в центральную районную больницу Нелькана вертолетом санитарной авиации в тяжелом состоянии. О других выживших не сообщается.

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На место ЧП прибыл глава администрации поселка Нелькан. Была создана специальная комиссия, которая займется расследованием авиакатастрофы. Проверку обстоятельств происшествия начали сотрудники Управления МВД РФ по Хабаровскому краю.

В связи с посадкой, приведшей к гибели пассажиров, Дальневосточным следственным управлением на транспорте СК РФ было возбуждено уголовное дело. Следователи проверят возможное нарушение правил при эксплуатации транспорта, которая привела к смерти двух или более лиц.

В качестве приоритетных рассматриваются версии отказа техники и ошибки пилота, а также неблагоприятные погодные условия.

Собственную проверку компании «Хабаровские авиалинии» организовал Роспотребнадзор.

Сейчас на месте катастрофы продолжают работать представители экстренных служб, следственного комитета и администрации. Данные о причинах и последствиях аварии уточняются.

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