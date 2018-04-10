Ереван, 11 апреля, 2018, 01:32 — ИА Регнум. По мнению пресс-секретаря правящей Республиканской партии Армении (РПА) Эдуарда Шармазанова, вполне логично, что о представлении кандидатуры Сержа Саргсяна на пост премьер-министра заявил именно Карен Карапетян.

Photolure Серж Саргсян и Карен Карапетян

Потому что мы уже выражали наше мнение в различных интервью. Было очень важно, чтобы и г-н Карапетян, как первый заместитель председателя партии, высказал свое мнение. И он высказал свое мнение после встречи председателя партии и его первого заместителя», — сказал Шармазанов в эфире «Радио Азатутюн».

Не принижая роль и значение уважаемого г-на Карапетяна в системе управления, я, тем не менее, должен сказать, что несправедливо обусловливать успехи лишь одним человеком. Карен Карапетян является одним из ключевых представителей нашей команды, но у нашей команды есть один лидер — Серж Саргсян».

По словам Шармазанова, вопрос кандидатуры премьер-министра правящая Республиканская партия начнет обсуждать с завтрашнего дня. До официального выдвижения кандидатуры будет также созвано заседание совета РПА, скорее всего, это произойдет в конце недели.

Крайний срок выдвижения кандидатов в премьер-министры — 16 апреля, выборы состоятся 17 апреля.

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Шармазанов счел возможным, что Карапетян в новом правительстве займет должность первого вице-премьера.

До 9 апреля Карен Карапетян в качестве премьер-министра не был первым лицом политической системы государства, не был лидером государства, поэтому все рассуждения о том, что мы кидаем Карена Карапетяна или ограничиваем его полномочия, из жанра сказок и утопий. Карен Карапетян продолжит играть важную роль в системе управления, просто как прежде, так и сейчас авангардом и локомотивом этой системы управления и руководителем будет руководитель правящей политической силы Серж Саргсян», — сказал он.

Следует отметить, что Шармазанов не сообщил ничего нового, а лишь подтвердил многие предположения. Так о том, что Серж Саргсян затеял трансформацию политической системы под себя, ИА REGNUM писало ещё в 2015 году. О том, что Карапетян займёт должность первого вице-премьера мы сообщали еще в январе 2018 года.

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Руководящий член партии «Гражданский договор» Никол Пашинян, борющийся против «третьего срока» правления Сержа Саргсяна — уже на посту премьер-министра, не удивлен заявлением Карапетяна. По словам Пашиняна, Республиканской партии как таковой не существует, есть Серж Саргсян и обслуживающая его группа людей.

«Карен Карапетян, который в 2016 году был назначен премьер-министром с некой амбициозной позицией, за эти два года спокойно вошел в статус обслуживающего Сержа Саргсяна», — сказал он.

О решении представить в качестве первого лица государства кандидатуру Сержа Саргсяна исполняющий обязанности премьер-министра Карен Карапетя поспешил заявить спустя всего несколько часов после вступления в должность новоизбранного президента. Карапетян пояснил, что это решение приняли он и уже бывший президент во время состоявшейся в субботу встречи, обсудив вопрос о кандидатуре премьер-министра.

Карен Карапетян сменил Овика Абрамяна на должности премьер-министра в сентябре 2016 года. За полтора года он несколько раз успел заявить, что и после апреля 2018 года готов быть премьер-министром. Однако вчера, отложив в сторону свою готовность, озвучил совершенно другой сценарий: «Учитывая достигнутые при текущей конфигурации правления успехи, мы решили предложить нашим коалиционным партнерам сохранить нынешнюю конфигурацию управления в этот период, то есть представить в качестве первого лица кандидатуру Сержа Саргсяна. Потому что, повторяю, чрезвычайно важно двигаться к новой системе правления плавно, эффективно и минимизировать риски».

В ходе обсуждения кандидатуры Карена Карапетяна на пост премьер-министра в 2016 году президент Серж Саргсян заявил, что Карапетян сможет стать «своеобразным символом перемен».

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Спустя несколько месяцев после этих слов именно Карапетян, не будучи включен в избирательный список правящей партии, возглавил предвыборную кампанию РПА.

В прошлом году правительству Карапетяна удалось зафиксировать самый высокий за последнее десятилетие экономический рост — 7,5%.