Москва, 10 апреля, 2018, 07:28 — ИА Регнум. Сегодня, 10 апреля, президент России Владимир Путин посетит национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», сообщается на сайте Кремля.

В.Путин и директор НИЦ «Курчатовского института» М. Ковальчук

Президент ознакомится с последними научными разработками исследовательского института.

Также глава государства примет участие в совместном заседании президиума Российской академии наук (РАН) и учёного совета НИЦ «Курчатовский институт».

Напомним, в 2018 году Курчатовскому институту исполняется 75 лет

Основные направления деятельности центра — безопасное развитие ядерной энергетики, управляемый термоядерный синтез и плазменные процессы, ядерная физика низких и средних энергий, физика твёрдого тела и сверхпроводимость.

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Справка ИА REGNUM :

НИЦ «Курчатовский институт» — российский научно-исследовательский институт. Основан в 1943 году, в научный центр преобразован в 1991 году. Центр подчинён непосредственно правительству РФ и не входит в состав РАН и отраслевых министерств.

В настоящее время Курчатовский институт является одним из крупнейших научных центров России.