Ленинградская область, 6 апреля, 2018, 17:44 — ИА Регнум. Три новых туристических маршрута создали в Ленинградской области специально к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Они включают в себя древние крепости, расположенные на территории региона. Власти Ленобласти рассчитывают привлечь этим болельщиков, которые приедут на матчи ЧМ-2018 в Петербург.

ИА REGNUM Выборг, башня св. Олафа

Три однодневных туристических тура получили общее название «От крепости к крепости» и включили в себя средневековые фортификационные сооружения.

Маршрут «Северный щит» включает посещение Выборгского замка и крепостей Корела и Тронгзунд; маршрут «Северо-восточный щит» — посещение Староладожской крепости и крепости Орешек; маршрут «Юго-западный щит» предполагает посещение Копорской и Ивангородской крепостей.

Напомним, 2018 год объявлен в Ленобласти Годом туризма. Как сообщало ИА REGNUM, регион разработал десять маршрутов продолжительностью в 2−6 дней в рамках межрегионального проекта «Серебряное ожерелье».

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Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 пройдет в 11-ти городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Санкт-Петербурге состоится семь матчей. В рамках групповой стадии на стадионе «Санкт-Петербург» сыграют Марокко и Иран (15 июня), Россия и Египет (19 июня), Бразилия и Коста-Рика (22 июня), Нигерия и Аргентина (26 июня). Также в Петербурге пройдет игра 1/8 финала, один из полуфиналов и матч за третье место.