Линию Маннергейма в Ленобласти предложили сделать туристическим объектом

Санкт-Петербург, , 14:46 — REGNUM Комплекс финских оборонительных сооружений, известный как «Линия Маннергейма», предложили превратить в туристический объект, позаботившись об установке стендов с информацией об историческом значении этого укрепрайона и аналогичных советских укреплений.

Соответствующее предложение сегодня, 1 ноября, на заседании общественного совета по сохранению культурного наследия при губернаторе Ленинградской области озвучил доктор исторических наук, председатель совета Ленинградского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, известный археолог Анатолий Кирпичников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы хотели предложить новую оценку этого памятника. Хорош памятник — 145 км длиной! Отдельные узлы его интересны. Большинство дотов разрушено, отдельные части можно смотреть, ничего реставрировать не надо. Это памятник двух эпох. Там наших полегло 200 тысяч, а финнов только 20. Шли, не зная, что финны из этих амбразур бетонных будут косить», — сказал Анатолий Кирпичников.

Он отметил, что в этих местах всё время обнаруживаются новые находки времен войны: пулеметы, автоматы и т.д. При этом, считает Кирпичников, вкладывать деньги туда не потребуется, но понадобится «дороги какие-то положить и установить информационные стенды».

В свою очередь, глава Общественной палаты Ленобласти Юрий Трусов предложил не рассматривать линию Маннергейма отдельно, а исключительно в связке с Карельским укрепрайоном. Кроме того, подчеркнул Трусов, необходимо рассматривать эти объекты не только в качестве советских и финских фортификационных памятников, но и с точки зрения того, какую роль сыграли они во Второй Мировой войне и предвоенный период.

«Потому что на сегодняшний день у очень большого количества людей, которые посещают эти разрушенные доты, вопрос примерно такой: «Вот зачем это надо было?» Я всем задаю вопрос: «А вы на минуту себе представьте, 22 июня 1941 года фашисты начинают наступление на Ленинград со стороны Сестрорецка, что бы тогда было?». Когда в упор это говоришь, тогда люди начинают задумываться», — заявил Трусов.

По его словам, связь двух этих сооружений, финского и советского, и, а также подготовка туристических материалов, позволят «всем разъяснить, что такое «зимняя война», зачем нужно было брать линию Маннергейма, и какую роль он сыграл в блокаде Ленинграда».

«Возмущает, когда мне рассказывают, что это «добрый» Маннергейм пожалел Ленинград и остановил свои войска. Это не Маннергейм остановил свои войска, не Ленинград он пожалел, он пожалел финских солдат, которых положили достаточно много, чтобы об этом задуматься», — заявил Юрий Трусов.

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Напомним, линия Маннергейма — комплекс оборонительных сооружений между Финским заливом и Ладогой, созданный в 1920—1930-е годы на финской части Карельского перешейка для сдерживания возможного наступления со стороны СССР. Эта линия стала местом наиболее ожесточенных боёв в «Зимнюю войну» 1940 года и получила большую известность в международной прессе. В ходе советско-финской войны Красная Армия взломала «линию Маннергейма» и предрешила исход «зимней войны».

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года в Петербурге открыли мемориальную доску Карлу Маннергейму, который с 1918 года воевал с Советской Россией, а с 1941 по 1944 был союзником гитлеровской Германии и замыкал блокаду Ленинграда с севера. Табличку разместили на здании Военного инженерно-технического университета на Захарьевской улице. Появление доски гитлеровскому пособнику вызвало значительное общественное осуждение и в октябре 2016 года доска была демонтирована и перенесена в Музей Первой Мировой войны в Царском Селе.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, говоря о развитии туризма в регионе, упоминал линию Маннергейма в контексте экологического туризма.

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«Еще одно очень интересное направление — это экологический туризм, спортивный, спортивное ориентирование, сплав по Вуоксе, скалолазание на озере Ястребиное, туристические тропы по линии Маннергейма в Выборгском районе. Это активный отдых, который требует хорошей инфраструктуры, современных туристических баз, чтобы люди могли принять душ, покушать, отдохнуть», — заявлял Дрозденко в мае 2017 года.