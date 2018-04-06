Москва, 6 апреля, 2018, 12:12 — ИА Регнум. Юристы Telegram прокомментировали сообщение Роскомнадзора о подаче иска в Таганский районный суд Москвы о блокировке мессенджера. Об этом сообщил представляющий интересы компании Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

«Позиция Telegram остается прежней — требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, — написал Чиков. — Следовательно, требование блокировки также необоснованно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскомнадзор подал иск в Таганский суд Москвы с требованием заблокировать мессенджер Telegram в России.

Исковое заявление было подано в связи с выявлением Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанности организатора распространения информации, установленной п. 4.1 ст. 10.1 закона «Об информации».

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