6 апреля в Замоскворецком суде Москвы проходит очередное заседание по делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера и группы региональных чиновников, которых обвиняют в создании организованного преступного сообщества, занимавшегося выводом активов за рубеж и откатами. В числе основных подсудимых — заместитель Гайзера Алексей Чернов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, член Совета Федерации Федерального собрания РФ Владимир Торлопов, руководитель регионального Фонда поддержки инвестиционных проектов Игорь Кудинов, экс-руководитель Сыктывкарским лесопильно-деревоперерабатывающим комбинатом Валерий Веселов и другие. Главой ОПС, по данным следствия, являлся бывший зампред правления ГК «Ренова» Александр Зарубин, ныне скрывающийся за рубежом. Читайте также: Суд над Гайзером и его командой: трансляция REGNUM Деятельность ОПС связана с множеством эпизодов, однако два ключевых из них связаны с выводом средств из «Птицефабрики Зеленецкой» и сделками «Фонда поддержки инвестиционных проектов». По данным следствия, с декабря 2005 года по сентябрь 2015 года участники ОПС с использованием их служебного положения присвоили акции ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» посредством передачи 95% её акций ООО «Метлизинг». Также подсудимых обвиняют в присвоении средства ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» на сумму более 67 млн рублей. Ранее в суде состоялся допрос ряда свидетелей. Следствие считает, что благодаря переводу ряда предприятий Коми в «Фонд поддержки инвестпроектов» происходила утрата контроля государства над соответствующими активами в пользу частных лиц — участников ОПС. В то же время некоторые свидетели из числа министерских чиновников Коми не подтвердили такой вывод. Указывалось, что деятельность Фонда мало чем отличалась от работы аналогичных структур в других регионах, и организация по сути служила средством распределения инвестиций и антикризисного управления. Читайте также: Суд по делу Гайзера: свидетель рассказал про миллионы на выборы Ранее инженер птицефабрики «Зеленецкая» Иван Чёрный (чей отец является генеральным директором птицефабрики) заявил о том, что руководство предприятия выступало против приватизации предприятия, после которой 30% прибыли отчислялось в бюджет Коми, остальное шло на развитие. Однако, указал он, приватизация в целом не сказалась на предприятии, и после реорганизации оно продолжало стабильно работать. Бывший заместитель главы министерства промышленности и инвестиций Коми Константин Мальцев указывал, что после того, как Зеленецкий свиноводческий комплекс в составе птицефабрики попал на баланс Фонда, он повысил свою рентабельность. При этом руководство птицефабрики было «довольно перспективами инвестпрограммы», указывал он. Особую роль сыграла деятельность в ОПС бывшего сенатора от Коми Евгения Самойлова. Он был, в частности, держателем в пользу Зарубина 55% СЛВК и ряда важнейших градообразующих предприятий республики. Ранее он рассказал о том, как подвергался серьёзному давлению со стороны руководства республики, которое вынудило его передать либо 25% доли от бизнеса в пользу ООО «РК» (структуры предполагаемой ОПС), либо более 50% — в том случае, если какие-то из членов ОПС также участвуют в деятельности предприятия. Заместитель председателя правительства Коми с 2009 по 2015 год, предполагаемый «казначей» ОПС Константин Ромаданов заявил о том, что Самойлов довёл множество предприятий до банкротства, залез в долги и пристрастился к спиртному. При этом Ромаданов указал, что Алексей Чернов оказал значительную финансовую помощь предприятиям, оказавшимся в сложном положении из-за неграмотных действий подконтрольного Самойлову менеджмента. Отдельным сюжетом идёт тема расходования средств «неформального бюджета» предполагаемой ОПС. Как ранее указывал Ромаданов, 80—90% «неформального бюджета» расходовались на избирательные кампании в регионе. Другой свидетель, бывший советник-референт главы республики Илья Ермолаев, позже рассказал о методах ведения избирательной кампании в республике: в частности, сотрудников «Интауголь» за правильное голосование снабжали водкой. ИА REGNUM ведёт онлайн-трансляцию из зала суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дело Гайзера

12:13 Сегодня в суде допрашивают очередного свидетеля — теперь уже самого директора «Птицефабрики Зеленецкой» Николая Чёрного.

12:20 Он начал рассказывать о том, как происходило акционирование предприятия, как акции «Птицефабрики» в итоге попали во владение «Метлизингу», как выстраивались отношения с Фондом. По словам Чёрного, о целях процедуры акционирования директору не рассказывали, что несколько удивило гособвинителя. «Все предприятия по всей России приватизировались. В Свердловской области так делали, так же делали и у нас», — говорит Чёрный в ответ на вопросы прокурора.

12:21 Тем, открывалась ли в результате организационных изменений возможность выводить средства с активов «Птицефабрики» в офшоры, Чёрный, по его словам, не интересовался.

12:26 Свидетель отметил, что о приватизации впервые он вовсе узнал из газеты, где говорилось о решении в связи с закредитованностью предприятия. Чёрный подтвердил, что сотрудники предприятия боялись приватизации, а потому даже обсуждался вариант взять крупный кредит для строительства коровника, чтобы сделать «Птицефабрику» непривлекательной для инвесторов. Однако впоследствии Гайзер настоял на акционировании, заверив руководство фабрики, что предприятие всё равно останется под контролем государства.

12:28 Чёрный отметил, что до того, как Торлопов стал главой региона, предприятие отчисляло в пользу республиканского бюджета 10% прибыли, которая, впрочем, вся шла на реинвестиции. Затем доля, причитающаяся республике, постоянно росла, составив при Торлопове 30%, а затем и вовсе 80%, говорит он.

12:29 Черный отметил, что выручка «Птицефабрики» с момента приватизации значительно возросла — с 1 млрд до 4 млрд рублей, благодаря расширению предприятия и увеличения производственных мощностей.

12:41 Прокурор спрашивает, что знает свидетель о СЛВЗ. Вслед за Самойловым Чёрный отметил, что знает это предприятие «как потребитель». О Зарубине Чёрный «слыхал». Знает, что он был советником Торлопова. Однажды видел его на встрече с Гайзером. Ответить на вопрос, с какой стати он там присутствовал, свидетель затруднился.

12:43 В 2005 году Чернов приехал на фабрику «её посмотреть». Ответить, зачем конкретно он это сделал, Чёрный затруднился, но отметил, что предприятие часто посещают различные чиновники. Пообщаться с Черновым свидетель возможности не имел, поскольку тот заехал на 20 минут.

12:45 На поздних этапах объём дивидендов, который переводили на счета «Метлизинга», для «Птицефабрики» стал практически неподъёмным. От «Птицефабрики» также активно привлекали займы для других предприятий: СЛДК, СПК, самому Фонду инвестпроектов. Распоряжения о займах давал руководитель Фонда инвестпроектов Игорь Кудинов, который также работал в качестве советника гендиректора на ставке 100 тыс. рублей.

12:46 Чёрный был членом совета директоров СЛВЗ, но делами предприятия вообще не занимался.

12:49 Между тем обстановка в зале сегодня складывается весьма напряжённая. Защита протестует против того, что гособвинитель задаёт наводящие вопросы и даёт свидетелю советы. В свою очередь гособвинитель Непорожный напрямую сделал замечание защитникам после того, как кто-то из них засмеялся — адвокаты в ответ обвинили прокурора в нарушении порядка судебного процесса.

12:51 Всего «Птицефабрика Зеленецкая» перечислила «Метлизингу» в качестве дивидендов около 1 млрд 450 млн рублей.

12:55 Чёрный часто совещался с Кудиновым по поводу приобретения нового имущества и активов. «Мы с ним ездили к Гайзеру по инвестициям, по вопросу, когда сумму дивидендов сильно увеличили… Чересчур большая сумма, разбирались, какие будут последствия. Пригласил меня Кудинов», — указывает Чёрный. По его словам, Гайзер «тоже интересовался работой предприятия», но в связи с чем, пояснить не смог.

12:57 Вопросы о «повышенном интересе» Гайзера обвинение задать не смогло. Тем не менее свидетель сказал, что во время встречи обсуждался вопрос на расходование средств на развитие «Птицефабрики». "Ежегодно составляли инвестиционный план, расписывали, какие у нас объекты… Всё это согласовывали в плане наличия средств — в этом плане мы работали», — заявил Чёрный.

12:58 Торлопов заявил, что вопрос о приватизации решённый и подниматься не должен — хотя Чёрный был против.

12:59 Адвокат Евменина спрашивает о том, предъявляли ли Чёрному обвинение по данному делу. Свидетель успел ответить, что да — до того, как прокурор опротестовал вопрос.

13:01 После того, как Гайзер задал вопрос, сколько сейчас процентов отчисляет «Птицефабрика» по прибыли республике, в зале начался шум. Адвокаты просят разъяснить прокурору, чтоб он никому не делал замечания напрямую, не обращаясь предварительно к судье. «Поведение прокуроров вызывает негодование», — заявил адвокат Гиголян. Защитники советуются между собой о заявлении в генпрокуратуру.

13:03 Сейчас суммы, отчисляющиеся в качестве дивидендов от «Птицефабрики», невысокие, ответил свидетель. Гайзер задаёт вопросы о порядке налогообложения предприятия и о прочих финансовых и организационных моментах.

13:05 «За прошлый год 5 млн заплатили, до этого 12 млн, суммы небольшие», — отвечает свидетель на вопросы о налоговых отчислениях. Гайзер спрашивает данные за каждый год, свидетель несколько теряется в нюансах, реагирует раздражённо.

13:07 Теперь от Гайзера пошли вопросы о накопившихся на «Птицефабрике» товарных остатках. К чему должна подвести эта череда вопросов, пока сказать сложно.

13:10 «Я вам очень благодарен, что все инициативы поддерживались», — отвечает Гайзеру Чёрный. По его словам, руководство республики не чинило никаких препятствий для его работы.

13:13 Был хоть один год, когда прибыль уменьшалась и не росла? «Прибыль скакала, год на год не сходился», — говорит свидетель, однако точно вспомнить соответствующие периоды он не может. Гайзер требует ответов по прибылям в 2010, 2009 годы и другие. Иногда складывается ощущение, что экс-губернатор знает экономическую историю «Птицефабрики» лучше, чем сам Чёрный.

13:16 Чёрного явно утомляют чрезвычайно конкретные вопросы Гайзера.

13:17 Чёрный резюмирует, что Гайзер «весьма скрупулёзно» занимался огромным количеством предприятий Коми, а не только одной лишь «Птицефабрикой», как, стало быть, уже можно было подумать.

13:19 После акционирования численность штата работников на «Птицефабрике» увеличивалась, социальные гарантии сохранились, а опасения по поводу акционирования не оправдались, указал Чёрный. Предприятие осталось под государственным контролем, добавил он.

13:21 На момент приватизации и продажи «Метлизингу» в 2010 году предприятие стоило «миллиард с лишним». Дивиденды на тот момент выплачивались регулярно.

13:24 Адвокат Гиголян задаёт ряд вопросов по поводу взаимодействия «Птицефабрики» с «Метлизингом», однако большинство вопросов снимается как не имеющие отношения к делу.

13:28 Снят вопрос и о том, как работает и работает ли «Птицефабрика» с «Метлизингом» сейчас, в свете уголовного дела Гайзера и смерти главы «Метлизинга» Фаерштейна в СИЗО.

13:30 К «Птицефабрике» были претензии у Россельхознадзора, в настоящее время предприятие выполняет предписания ведомства, выяснилось в ходе допроса.

13:32 Свидетель выглядит устало и заметно нервничает, периодически пьёт воду. Адвокаты пытаются добиться от него ответа о том, принадлежит ли «Птицефабрика» через ряд промежуточных фирм республике или нет.

13:36 По доверенности от Фаерштейна действует теперь в «Метлизинге» некий Кирсанов, который ранее работал в «Олимстрое». Чёрный ещё раз подтвердил, что на него не оказывалось никогда давление, а после акционирования его зарплата удвоилась, хотя и работы прибавилось тоже вместе с расширением предприятия.

13:37 При Кирсанове крупных сделок, требующих одобрения акционеров, больше не было.

13:37 При Фаерштейне крупные сделки происходили «постоянно», и потому вопрос о согласовании ставился достаточно часто.

13:40 «Прибыль 700 млн, 14 млн — личный бонус», — прозвучало в ходе допроса от Чёрного.

13:41 О том, чтобы кому-то из подсудимых лично передавать деньги в качестве процента от прибыли, Чёрный не распоряжался.

13:54 Кудинов задал Чёрному ряд вопросов по хозяйственной деятельности предприятия и о его влиянии на работу «Птицефабрики». После этого Гайзер продолжил череду вопросов о том, как прибыль распределялась между инвестициями и дивидендами.

13:55 Кудинов способствовал тому, чтобы в первую очередь деньги с прибыли шли в развитие предприятия, а не рост дивидендов.

13:57 Допрос Чёрного подходит к концу. Прокуроры намерены огласить показания свидетеля, данные им на предварительном следствии.

14:07 Из показаний следует, что займы, выдаваемые «Птицефабрикой» под контролем Кудинова другим предприятиям, были невозвратными. Между тем адвокаты обратили внимание на ряд противоречий в показаниях.

14:11 Ранее Чёрный указывал, что приватизация была незаконной. «Есть постановление, что план приватизации должен подаваться в бюджете на следующий год. Здесь в качестве исключения сделали в текущем», — прокомментировал он, смягчив свою позицию.

14:12 Опасения по поводу приватизации носили общий характер на основе опыта предприятий в других регионах, отметил Чёрный.

14:13 Вопрос о том, предлагались ли формулировки Чёрному при даче показаний, был отклонён по инициативе прокуроров.

14:16 Чёрный ответил Гайзеру, что правки в течение года в бюджет вносятся, и это нормально. О том, является ли в этом свете незаконным решение по «Птицефабрике», Чёрный ответил несколько невнятно. Чёрный отмечает, что сам избегал формулировок во время допросов с использованием слова «незаконный».

14:20 Судья задаёт вопрос о процедуре принятия решений по выплате дивидендов. Чёрный отвечает крайне неконкретно.

14:26 Судья с трудом выясняет, кто конкретно вносил предложение на совет директоров. Выяснилось, что они проходили заочно, Кудинов указывал сумму, причитающуюся на дивиденды, он же привозил все документы.

14:30 Была ли у Фаерштейна лишь формальная должность, или он реально управлял «Метлизингом»? «Точно не знаю. Когда встречались… вроде бы ничем не занимался», — говорит Чёрный.

14:32 Допрос Чёрного завершился. Объявлен перерыв.

15:12 Перерыв всё ещё продолжается. Как ожидается, сегодня должен состояться допрос ещё двух свидетелей.

15:39 Заседание, наконец, продолжается

15:42 Нового свидетеля, однако, не вызывают. Прокурор зачитывает показания Чёрного — на столе лежит четыре тома.

15:50 Впрочем, нет — прокурор просто перечисляет приложенные документы к материалам дела, копии медицинских правок подсудимых, различные выписки и так далее. Началось обычное зачитывание материалов дела.

16:15 Прокуроры продолжают неразборчиво зачитывать материалы: теперь пошла межведомственная переписка республиканских инстанций. Подсудимые уже явно потеряли интерес к заседанию и о чём-то переговариваются друг с другом.

16:28 Осталось ещё два тома, половина пройдена. В основном зачитывание представляет собой малоинформативное перечисление названий документов и их датировки. Теперь пошли справки о доходах и имуществе начала 2010-х годов. Чаще всего упоминается Марущак.

16:51 Прокуроры уходят по хронологии всё дальше и дальше — уже речь идёт о документах начала 2003 года. Адвокат Гиголян выразил протест в связи с тем, что эти материалы уже явно не имеют отношения к делу. Однако прокуроры невозмутимо продолжают перечислять.

16:58 Теперь пошли различные приказы, заявления и договорённости различных информагентств и СМИ Коми, адресованные Марущаку или связанные с Марущаком. Насколько позволяет судить качество звука, в основном речь идёт о рутинных рабочих вопросах.

17:09 Поднялся Марущак и заявил о том, что зачитанные документы, имеющие отношение к нему, явно свидетельствуют о его невиновности. Так, из материалов дела следует, что Марущака привлекли к дисциплинарной ответственности приказом главы администрации Коми по предоставлению Ромаданова «Дисциплина поддерживалась исключительно в рамках действующего законодательства. Ромаданов обращается с просьбой к лицам, не состоящим в предполагаемом ОПС, чтобы наказать участника ОПС», — подчеркнул он. Кроме того, документы свидетельствуют о том, что превышения расходов над доходами отсутствует, и все расходы подтверждаются первичными документами и кредитными соглашения с банковскими организациями. Перечисленное имущество также приобреталось на официальные доходы, при этом незаконные счета, не указанные в декларациях, отсутствуют.