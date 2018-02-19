Суд над Гайзером и его командой: трансляция REGNUM

Москва, 19 февраля 2018, онлайн-трансляция — REGNUM
Я знаю, что это компания, которой владел Самойлов и кто-то из менеджеров компании.
Захаржевский имеет отношение к ОАО «Инвестиционная компания»? Сомов? Точно не могу утверждать, отвечает Ромаданов.
Ромаданову позволили присесть. «И чего я сразу не сел»…
Гиголян продолжает спрашивать про различные компании, но Ромаданов в основном отвечает, что если что-то и слышал о таких названиях, то конкретики не помнит.
Ромаданов не помнит, давал ли денежные средства Зарубину? Гиголян решил попробовать «напомнить» Ромаданову о таких случаях. Тут же вмешался Непорожный: защитник протестовал против наводящих вопросов, а теперь сам подаёт пример…
Гиголян: Вы когда-то информировали Садыкова, Моторину, Ростову, Москвина о существовании неформального бюджета? «Нет».
Защитник Ромаданова указывает, что «группа предприятий Соколова» не фигурировала в словах Ромаданова и просит это отразить в протоколе.
Интересовался ли Зарубин бизнесом Соколова, Ромаданова, давал ли рекомендации по управлению им? Пересечений с бизнесом Зарубина не было, следует из слов Ромаданова.
Были ли попытки сведения и сопоставления сведениям по ним? Ответ аналогичен.
Совместные формы отчётности были у предприятий группы Соколова, Москвина и семьи Ромаданова? «Нет»
Распоряжения от Москвина Ромаданов не получал, в приказном порядке никаких указаний не получал. По закрытым каналам связи не общались.
Отчёты, которые подавал Соколов Ромаданову, были скорее просто данными, чем полноценной отчётностью — они были слабо формализованы.
«Я понятия не имею, при каких обстоятельствах я ими (завладел). Такое может быть, поймите», — заявил Ромаданов в ответ на изумлённый вопрос Гиголяна
Про «Невист» и про «Скиден» Ромаданов только «слышал». Владел ли долей? «Как выяснилось, да…»
Про «Автодор» и «Горнорудную компанию» ничего Ромаданов тоже не рассказал.
Была ли графа «движение денежных средств»?
«Не скажу сейчас».
«Актив/пассив?»
«Скорее всего, да».
«Форма №1?»
Не помнит, вполне возможно.
и дальше аналогичные вопросы…
Ромаданов практически ничего по памяти о компаниях и отчётности восстановить не может. Но Чернов планирует задать вопросы в формате «да"/"нет».
Ромаданов ничего не помнит.
Между компаниями, подконтрольными Москвиным, и указанными, какие-то были займы, спрашивает Гиголян?
Вопрос про взаимоотношения с Демьяном Москвиным. С ним познакомился Ромаданов у Зарубина.
Займы лично выданные Алексею Соколову, были? «Я не помню, я и раньше-то не особо вчитывался…»
«Займы на общем основании» — указывает Ромаданов, могли быть. Но деталей вспомнить не может.
Ничего конкретного Ромаданов об этом не отвечает, но допускает, что могло быть всякое.
Предприятия ЦУФ и ФК, находящихся во владении членов семьи Ромаданова, предоставляли займы компаниям, входящим под контроль предполагаемой ОПС, указывает прокурор.
Ромаданов вспоминает плохо, кто чем управлял и даже иногда чем какая компания конкретно занималась.
Пошли вопросы от Гиголяна по конкретным компаниям, находившимся в управлении Ромаданова.
С Садыковым, Моториной и Соколовым отношения как с подчинёнными не строились, подчеркнул Ромаданов.
Садыков лично консультировал по ряду вопросов к Ромаданову, указывает он.
Ромаданов в ходе вопросов о Садыкове и управлению его активами посовещался экстренно с адвокатом.
Корпорации ИФК и Атон-менеджмент передал Ромаданов в доверительное управление свои компании.
Ростова при этом никаких отчётов о деятельности предприятий не присылала Ромаданову, указал он.
Владислав Садыков — юрист, сопровождал сделки, помогал мне лично. Кутаев — был предпринимателем, владельцем одного из предприятий. Ростова — фамилию такую я слышал, но видел один раз в жизни, отвечает Ромаданов.
Гиголян указывает, что вопросы имеют отношение к делу, а адвокат Ромаданова против. Немного забуксовал опрос.
По поводу связей с Садыковым и другими лицами — теперь протестует адвокат самого Ромаданова.
Адвокат пытается спросить, не те ли это компании, которые были переданы в доверительное управление после поступления Ромаданова на госслужбу? Прокуроры протестуют, наводящий вопрос.
Карен Гиголян (защитник Чернова) спрашивает — Известно ли Ромаданову ОАО «Центр управлениями финансами» и «Финансовая компания»? Известно, отвечает тот.
С Черновым Ромаданов, кстати, познакомился в 1996 году. А с Торлоповым знаком с 1998 года.
Прокуроры закончили с вопросами.
С Моториной отношения дружеские, тоже знаком с начала 1990-ых. С остальными отношения в основном служебные, «товарищеские». С Зарубиным отношения «сложные, прямо сказать». «Имели тенденцию к товарищеским, но описать мне сложно», — заявил Ромаданов. И добавил: «по необходимости».
Третьякова Ромаданов видел 2−3 раза, отношений никаких не было. «Слава богу» — прокурор.
Прокуроры спрашивают об отношениях с каждым из подсудимых.
Так же и с Ковзелем — товарищеские, дружеские отношения. С ним познакомился примерно в одно время с Черновым
Про отношения с Маращуком Ромаданов высказался менее определённо.
«Отношения с Черновым и Гайзером и товарищеские, и рабочие, и дружеские».
с Гайзером познакомился в 1994−95 году.
По его словам, деятельность группы чиновников предполагала закладывание откатов в стоимость ряда госконтрактов, однако примеров Ромаданов не назвал.
Никаких средств защиты и шифрования информации Ромаданов в общении с другими членами предполагаемой ОПС не использовал.
Выделялись ли денежные средства для руководителей силовых органов РК? Ромаданов не знает о таком.
с Кудиновым Ромаданов познакомился ещё в 1990-х годах.
Выделялись ли для деятельности Фонда средства из бюджета РК? «Наверное, выделялись на его функционирование… Я так понимаю, Фонд выступает в данном случае как средство финансирования».
Приносил ли Фонд прибыль в бюджет? Ромаданову неизвестно.
Фонд выдавал СПК займы на поддержание текущей деятельности — у СПК иногда не хватало ликвидности, кассовый разрыв.
Теперь спрашивают про передачу Фонду СПК (Сыктывкарский промышленный комбинат). Ромаданов знает, что в совете директоров этого предприятия на начальной стадии был Ковзель.
А оценивались ли акции «Птицефабрики» перед внесением в уставной капитал? Это стало известно Ромаданову только в ходе следствия.
Решения о внесении акций в уставной капитал принималась через многоступенчатую процедуру. По «Зеленецкой» это, скорее всего, решение правительства и Госсовета, допускает Ромаданов. Но точно не помнит.
Как акции «Птицефабрики Зеленецкой» попали в Фонд, Ромаданов точно описать и вспомнить не может, так как «не придавал этому значения».
Ромаданов получал протоколы «заочных» собраний, если не был согласен, то обсуждал это с Кудиновым и рядом других членов совета директоров. Поэтому в итоге подписывал все протоколы после прояснения.
Совет директоров — функционировал, хотя очные собрания практически не проводились.
Кем принималось решение о том, что Кудинов будет его главой, Ромаданов тоже не в курсе.
Имел ли Торлопов отношение к созданию Фонда? «Наверное, подписывал какие-то документы по созданию».
Как и затруднился описать неформальную цель создания этой структуры.
Прокуроры спрашивают про Фонд инвестпроектов — дату точную Ромаданов не помнит.
Самойлов создавал поначалу обманчивое впечатление разумного бизнесмена, но затем эти иллюзии рассеялись.
Прокурор пытается понять, что говорили Самойлову его коллеги, но тщетно — Ромаданов сформулировать аргументы не может.
«Кроме того что он не выплачивал долги, претензии состояли и в том, что он подвёл предприятия к банкротству. Претензий звучало колоссальное количество».
Прокурор просит сосредоточиться на тех беседах, где Самойлов был в адеквате.
Ромаданов сейчас говорит, что Самойлов часто приходил на совещания пьяный.
Чётких критериев аффилированности с организацией, таким образом, по его словам, не было.
Добавим, что Ромаданов ничего не сказал и о формальных аспектах приёма в «организацию».
Прокуроры продолжают допрос.
Заседание потихоньку начинается, все возвращаются в зал.
Надо заметить, что перед перерывом Ромаданов затруднился ответить прокурору, состоял ли Самойлов в «неформальной организации».
Адвокат Леонтьев рассказал журналистам о том, что у прокуроров есть основания для недовольства словами Ромаданова. Он, в частности, во время опроса не упоминал терминологию, которая представляет квалифицирующие признаки ОПС, в том числе не упоминалась пресловутая «касса»… Тем самым слова Ромаданова существенно расходятся с тем, что содержится в материалах предварительного следствия
Судья объявляет перерыв в заседании.
Защита опротестовала вопросы с сослагательным наклонением.
«Что было бы, если бы он не выплачивал деньги?».
Непорожный спрашивает, какие аргументы использовались на совещаниях в беседе с Самойловым, чтобы убедить его отдавать деньги.
Контактировать с Самойловым Ромаданов начал только в 2013 году — когда и начались все проблемы с активами. Более того, до этого момента не знал Ромаданов и о роли Самойлова в экономике республики.
Расписки были нужны для того, чтобы зафиксировать обязательства Самойлова. Он постоянно перевирал всё подряд о своих обязательствах, позволял себе в важный момент не приходить на совещания.
Параллельно Ромаданов отвечает на вопросы прокуроров про владельцев других компаний, входящих под контроль ОПС, например «Авалон». Но Ромаданов мало что может рассказать об этом.
Задолженность перед бюджетом была неопределенна также потому, что сам Самойлов постоянно пытался оспорить те или иные выплаты, указывая, что какие-то транзакции «шли через члена правительства Коми Эльмана Худазарова» и Соколова.
Как накапливались долги перед «бюджетом» у Самойлова, Ромаданов точно не знает. Сумма долгов тоже была нечёткая — результат специфики формирования этого самого «бюджета», где порой транзакции отражались задним числом.
О выплатах ежемесячных из «бюджета» Ромаданов не знает.
Защита протестует.
Непорожного очень заинтересовали расходы на заработные платы. Прокурор возмущается, что свидетель то не знает, то всё же говорит какие-то детали о выплатах.
Сколько шахтёрам на зарплату пошло из 95 млн рублей, спрашивает прокурор? «Думаю, что все». В месяц уходило порядка 50−60 млн рублей.
Эти деньги поступили сами в «неформальный бюджет», а оттуда уже пошли на выплаты шахтёрам…
Документально транзакция никак не оформлялась, говорит Ромаданов.
В итоге Чернов заплатил 95 млн рублей. При этом это были не деньги из «неформального бюджета».
Адвокаты протестуют против жёсткого допроса Ромаданова — Непорожный практически напрямую ведёт с ним диалог.
Адвокат Чернова возмутился субъективными оценками прокурора.
«Благородный» Чернов предложил заплатить 130 млн за 50% акций?» — спросил Непорожный.
Нужны были срочные денежные средства на выплату зарплат шахтёрам «Интауголь».
Ромаданов говорит, что активы Самойлова никого не интересовали, но на помощь с выкупом части акций пришёл Чернов.
Самойлов пытался предлагать «мусорные» активы в счёт покрытия долгов.
Имеются в виду акции «Коми дорожные компании», доля в «Автоцентре», акции «Банка Таврического» и другие активы, о которых было известно из открытых источников и от самого Самойлова
Рассматривался вопрос погашения долгов активами. «Оценки денежных средств для расчётов по своим обязательствам ни у Самойлова, ни у его предприятий не было. Ему было предложено рассмотреть погашение его обязательств активами, которые у него имелись», — говорит Ромаданов.
«Они точно не соответсвовали долгам Самойлова. Они были меньше».
Общая сумма расписок — до 100 млн.
Расписки были от 1 до нескольких млн рублей. Оформлялись расписки на имя Алексея Соколова, «исходя из того что именно он до этого являлся (главным лицом) по финансовым транзакциями Самойлова и его людей».
Многие вещи делались под «честное слово» Самойлова. Ситуация со многими предприятиями была критическая, приходилось спасать предприятия.
«В связи с тем что нам было очевидно что Самойлов обязательства не погасит, возникла необходимость подтвердить и обеспечить хотя бы часть этих долгов расписками».
Самойлов изымал оборотные средства из компаний и понимал, что никогда не расплатится. У него также был долг 6 млрд перед банком Таврический.
«Всё это приводило к плохо управляемой ситуации с его стороны», — говорит Ромаданов.
Самойлов ещё и стал сильно злоупотреблять спиртным впоследствии.
«Нам всем была крайне небезразлична судьба любого предприятия в республике. Мы были заинтересованы в том, чтобы создавались у нас рабочие места», — говорит Ромаданов.
Самойлов также контролировал шахту «Интауголь» и «Жешартский завод» — среди градообразующих и важнейших предприятий Коми.
«Все предприятия были в очень сложном положении».
Личные долги не обсуждались, всё остальное — да. Было много важнейших предприятий Республики.
«Это был предмет постоянной обеспокоенности. На совещании присутствовали Гайзер, Самойлов, Чернов… Это были рабочие совещания, протокол никто не вёл».
Они проводились с 2013 по 2015 года — всё время вплоть до самого ареста.
У Гайзера неоднократно проводились совещания по поводу долгов Самойлова.
Общий долг до 900 млн рублей.
Ромаданову лично должен был 3 с лишним млн рублей.
Перед бюджетом долги составляли — 150−200 млн рублей, самая маленькая из всех четырёх
Как минимум — долги Ромаданову лично и Чернову лично.
Долги по обязательствам в неформальный бюджет, и долги перед физическими лицами.
Второе — долги перед компаниями, которые кредитовали его компании по просьбе Ромаданова. Сумма доходила до 400 млн рублей
Долги состояли из 4 частей — перед Фондом инвестпроектов и птицефабрикой Зеленецкая, порядка 250 млн рублей на конец 2013 года.
От крупных займов до платежей за электроэнергию и газ.
«Самойлов и его предприятия — за которые он платил и поручался».
К концу 2013 года у Самойлова образовалось множество долгов как перед неформальным бюджетом, так и перед большим количеством физических и юридических лиц — брал деньги в долг, а также не оплачивал различные обязательства.
Роль Самойлова заключалась в том, что он был держателем в пользу Зарубина 55% СЛВК и перечислял средства в неформальный бюджет. При этом реализуя свои коммерческие проекты РК Самойлов сосредоточил у себя в руках достаточно важные промышленные объекты, в том числе градообразующие, в том числе завод в Нижнеподольске, а также группу компаний «Коми дорожная компания», которая обслуживала более 70% всей дорожной сети РК.
В остальном всё шло «по накатаной», это были «стабильные вещи».
Об изменении дат выплат вознаграждений сообщал Ромаданову Чернов.
Ромаданов указал, что дарил, например, фотоаппараты и телефоны.
А подарки аккумулировались у самого Ромаданова — их покупали его помощники, а затем передавали ему.
Прокурор продолжает спрашивать про детали распределения доплат.
В конвертах формировалась сумма именно на доплаты конкретным людям — расфасовывал по конвертам деньги Соколов, передавал Ромаданову, и затем Чернову.
Чернову передавалась общая сумма.
У кого аккумулировались деньги в наличной форме? Деньги в наличной форме отдавались Чернову.
«Я её не получал фактически, я её «учитывал», была договорённость…», — заявил несколько туманно Ромаданов.
Сам Ромаданов получал «кратно выше» той суммы, которая ему причиталась по должности — 10 тыс. долларов.
За что именно передавались деньги указанным лицам, свидетель сказать затрудняется.
Зарубин принимал решения о распределении денежных средств, указывает Ромаданов.
Из этого бюджета деньги получали также председатель Контрольно-счётной палаты Михаил Евдокимов, а также председатель Избирательной комиссии Республики Коми Елена Шабаршина, продолжает Ромаданов.
Прокурор спрашивает довольно напористо, адвокаты уже несколько раз опротестовали: гособвинители оказывают давление на свидетеля и задают наводящие вопросы.
Получал деньги из этого бюджета и сам Павел Орда.
«В отчётности всё это указывалось одной суммой по статье «содержание».
Помимо ежемесячных, были и единоразовые выплаты, но детализировать информацию Ромаданов затрудняется. Непорожный тем не менее настаивает. Ромаданов отвечает, что хочет, чтобы это было извлечено из допросов.
Гайзер, Чернов получали тоже средства из этого «неформального бюджета».
С 2010 года он начал получать средства в таком объёме, указывает Ромаданов. Непорожный продолжает уточнять, кто получал эти деньги, но Ромаданову отвечать непросто.
Ежемесячные статьи расходов включали в себя доплаты конкретным сотрудникам, однако уточнить, кому какие деньги выплачивались, Ромаданов не может. Торлопов получал полутора млн рублей в месяц, зато вспомнил он.
«Очень многие вещи фиксировались по факту», утверждает Ромаданов.
Прокурор Непорожный продолжает уточнять даты формирования бюджета, где его начало и конец.
Сама таблица представляла собой аналог бухгалтерской отчётности — два столбика с «поступлениями» и «платежами» соответственно.
В частности, осталось не до конца понятным, сколько именно тратилось на выборы: получается, что от 80 до 90% «неформального бюджета».
В зале адвокаты с прокурорами поспорили, что считать ответом о статьях расходов Ромаданова.
Остальные средства тратились на поощрительные доплаты и подарки.
Порядка 80% неформального бюджета расходовалось на выборные кампании всех уровней, рассказывает Ромаданов.
У Алексея Соколова была задача вести первичный отчёт поступлений, которые затем передавались Ромаданову на обработку.
Сам Ромаданов у себя держал передаваемые деньги в конверте в течение нескольких дней.
Не смог прокомментировать Ромаданов и карьеру Сердитова, который был директором указанного завода, а потом устроился в администрацию главы Коми.
О том, как деньги получал сам Гайзер, у Ромаданова информации нет.
Выплаты производились приблизительно каждый месяц, но не равномерно.
Итак, деньги по СЛВЗ передавались от Гайзера через Ромаданова Соколову. Через полгода Ромаданов предложил упростить схему — чтобы деньги передавались от Гайзера напрямую Соколову. С тех пор Ромаданов фиксировал перевод денег только в отчётности.
«Все средства, полученные от СЛВЗ, расходовались вместе с другими средствами из неформального бюджета не по чьим-то нуждам, а по установленным расходным статьям».
Деньги, поступающие в неформальный бюджет от Сыктывкарского ликёро-водочного завода, Ромаданов получал от Гайзера. Это были деньги в конверте. Первый транш составлял 630 тыс. рублей.
Ромаданов, отражая поступления от Сыктывкарского ЛВЗ в неформальный бюджет, передавал средства Алексею Соколову, который вёл их учёт.
Моторина была секретарём в юркомпании «Советник», занимающейся сопровождением деятельности компаний. «В муниципалетах и в республике массово регистрировалось имущество и земля», — заявил Ромаданов.
Взаимодействие с другими членами ОПС не позволяло сформировать полную картину деятельности организации. Тем не менее, на его взгляд, в Коми определённо существовала преступная организация, действия которой «не всегда носили законный характер» и которая работала в конечном счёте на Зарубина.
В функцию Ромаданова входил учёт, хранение и выдача денежных средств.
Самойлов — пополнял неформальный бюджет безналичными и наличными средствами, а также был держателем в пользу Зарубина 55% уставного капитала в Сыктывкарском ликеро-водочном заводе.
Марущак отвечал за взаимодействие со СМИ, частично за проведение выборных кампаний на различных уровнях власти.
Кудинов — на какой-то стадии управлял активами Зарубина в РК, а также Фондом поддержки инвестпроектов в Коми.
Веселов и Бондаренко были партнёрами по бизнес-проектам Зарубина.
Чернов обеспечивал взаимодействие с законодательной властью, проведение выборных кампаний, вместе с Гайзером также участвовал в формировании неформального бюджета…
Гайзер, будучи преемником Торлопова, обеспечивал принятие необходимых Зарубину решений, участвовал в формировании и исполнении неформального бюджета.
До Ромаданова функцию «казначея» выполнял Павел Орда.
«Торлопов принимал необходимые Зарубину решения»
Теперь адвокаты жалуются, что ничего не слышно…
«Согласовывал основные источники пополнения неформального бюджета», — заявил он.
Ромаданов подтверждает, что Зарубин принимал все окончательные решения, распоряжался активами и денежными средствами, поступавших от различных проектов и организаций. Согласовывал с Ромадановым неформальный бюджет.
Третьякова видел несколько раз, с Ковзелем пересекался только на корпоративных мероприятиях, Хрузина Малярова и Смешного ранее не знал вообще.
Моторина возглавляла юридическую компанию и обслуживала все муниципалитеты в республике, указывает он.
Ромаданов заметно осведомлённее Москвина о структуре предполагаемого ОПС, но по Хрузину и ряду других второстепенных подсудимых описать их положение в ОПС затруднился.
Моторина — в части ряда проектов самому Ромаданову.
Ромаданов перечислил кто кому был подотчётен. После увольнения Орды сам Ромаданов был подотчётен Гайзеру и Чернову.
Москвина он знал как специалиста в области корпоративного управления.
Что же касается московского подразделения, то оно состояло, по его мнению, на то время из Зарубина, Москвина и Либензона.
В клан Зарубина входили руководители региона и некоторые компании — перечисляет в том числе и Чернова, и Гайзера, и Веселова, Бондаренко.
Ромаданов отметил, что во время своей работы не подозревал в полной мере об уровне влияния Зарубина на бизнесы. Лишь в ходе судебного разбирательства ему в полной мере стал понятен смысл его поездок в Москву к Зарубину.
Прокурор делал несколько замечаний Ромаданову — рассказывает слишком быстро. После нескольких замечаний тот заверил, что постарается подстроиться под формат допроса.
Ромаданов был связан с управлением строительными проектами в Коми, занимался их экономическим расчётом. Прокурор сразу начал спрашивать о роли Зарубина в этой деятельности и о смысле поездок Зарубина в Москву.
Ромаданов отметил, что это были по сути легальные операции, хотя некоторые из них были «пограничными» — связанные с поощрением бизнеса.
Рассказывает кратко о своей карьере в Коми. В 2004 году, когда его пригласили в Службу по тарифам, он знал и Гайзера, и Чернова, и Зарубина. В 2005 году ему предложили заведовать «неформальным» бюджетом, который тратился на выборные кампании.
Оснований говорить неправду у него нет.
С Хрузиным Ромаданов познакомился «уже здесь», многих обвиняемых из второстепенных «финансистов-технологов» он видит вовсе впервые.
Ему зачитали права и теперь спрашивают, кого он знает из подсудимых. Между тем, Моториной, одной из подсудимых, стало не по себе и ей разрешили сесть.
С ним рядом стоит полицейский.
Ромаданов зашёл в зал и встал за трибуну. В сентябре 2016 года он пошёл на сделку со следствием. Его считают «казначеем» предполагаемого ОПС.
Итак, сегодня будет допрос экс-зампреда правительства Коми Константина Ромаданова.
Включился. В зале уже начали шутить, что после включения подсудимых не окажется.
Входит судья… И тут же в зале гаснет свет.
Пришли прокуроры. Сразу видно, что с Толмачёвой они знакомы хорошо — она поздоровалась с Непорожным и теперь о чём-то активно разговаривает с гособвинителями.
Около трибуны сидит адвокат Ромаданова Людмила Толмачёва — заметно волнуется. Похоже, сегодня зачитают показания Ромаданова.
Подсудимых завели в клетку буквально несколько минут назад.
В прошлый раз прокуроры зачитывали переписку Кудинова и Москвина. Выяснилось, что они активно обсуждали вывод средств в офшоры, доходность бизнесов с учётом изменения рыночной конъюнктуры, а также расходы на выборы в 2011 году — до 2 млн рублей.
Заседание 13 февраля 2018 года. Подробности: Суд над бывшим главой Коми Гайзером: трансляция ИА REGNUM
Заседание должно было начаться в 12 часов, однако с учётом того, что, как рассказали адвокаты, у одного из адвокатов всё ещё продолжается процесс в Мосгорсуде, ожидается, что заседание задержится до 13:30, а то и дольше.
19 февраля в Замоскворецком суде Москвы состоится очередное заседание по делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера и группы региональных чиновников, организовавших преступное сообщество.
Подсудимые обвиняются сразу по множеству эпизодов незаконного присвоения имущества и взяточничества. Среди наиболее крупных преступных сделок, в которых подозреваются чиновники и бизнесмены два эпизода: с декабря 2005 года по сентябрь 2015 года участники ОПС с использованием их служебного положения похитили 100% акций ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», а также присвоили средства ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» на сумму более 67 млн рублей. Существует и множество иных эпизодов незаконных сделок и взяточничества. Согласно обвинительному заключению, фигуранты дела легализовали полученное преступным путем имущество на сумму более 988,5 млн рублей.
В числе подсудимых члены «команды» Гайзера — его заместитель Алексей Чернов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Торлопов (предшественник Гайзера на посту главы региона), руководитель регионального Фонда поддержки инвестиционных проектов Игорь Кудинов, экс-руководитель Сыктывкарским лесопильно-деревоперерабатывающим комбинатом Валерий Веселов.
На вторых ролях — привлечённые к деятельности преступного сообщества юристы и предприниматели, так называемые «финансисты-технологи» Лев Либензон, Александр Гольдман, Сергей Смешной, Александр Третьяков, Наталья Моторина, Павел Марущак, Василий Маляров, Михаил Хрузин и другие.
Согласно обвинительному заключению, бывший зампред правления ГК «Ренова» Александр Зарубин, ныне скрывающийся за рубежом, стал его главным организатором и руководителем.
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