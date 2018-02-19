Суд над Гайзером и его командой: трансляция REGNUM

Москва, , онлайн-трансляция — REGNUM

18:06 Я знаю, что это компания, которой владел Самойлов и кто-то из менеджеров компании. Захаржевский имеет отношение к ОАО «Инвестиционная компания»? Сомов? Точно не могу утверждать, отвечает Ромаданов.

18:00 Ромаданову позволили присесть. «И чего я сразу не сел»…

17:58 Гиголян продолжает спрашивать про различные компании, но Ромаданов в основном отвечает, что если что-то и слышал о таких названиях, то конкретики не помнит.

17:56 Ромаданов не помнит, давал ли денежные средства Зарубину? Гиголян решил попробовать «напомнить» Ромаданову о таких случаях. Тут же вмешался Непорожный: защитник протестовал против наводящих вопросов, а теперь сам подаёт пример…

17:53 Гиголян: Вы когда-то информировали Садыкова, Моторину, Ростову, Москвина о существовании неформального бюджета? «Нет».

17:52 Защитник Ромаданова указывает, что «группа предприятий Соколова» не фигурировала в словах Ромаданова и просит это отразить в протоколе.

17:52 Интересовался ли Зарубин бизнесом Соколова, Ромаданова, давал ли рекомендации по управлению им? Пересечений с бизнесом Зарубина не было, следует из слов Ромаданова.

17:50 Были ли попытки сведения и сопоставления сведениям по ним? Ответ аналогичен.

17:50 Совместные формы отчётности были у предприятий группы Соколова, Москвина и семьи Ромаданова? «Нет»

17:49 Распоряжения от Москвина Ромаданов не получал, в приказном порядке никаких указаний не получал. По закрытым каналам связи не общались.

17:46 Отчёты, которые подавал Соколов Ромаданову, были скорее просто данными, чем полноценной отчётностью — они были слабо формализованы.

17:46 «Я понятия не имею, при каких обстоятельствах я ими (завладел). Такое может быть, поймите», — заявил Ромаданов в ответ на изумлённый вопрос Гиголяна

17:45 Про «Невист» и про «Скиден» Ромаданов только «слышал». Владел ли долей? «Как выяснилось, да…»

17:45 Про «Автодор» и «Горнорудную компанию» ничего Ромаданов тоже не рассказал.

17:44 Была ли графа «движение денежных средств»? «Не скажу сейчас». «Актив/пассив?» «Скорее всего, да». «Форма №1?» Не помнит, вполне возможно. и дальше аналогичные вопросы…

17:42 Ромаданов практически ничего по памяти о компаниях и отчётности восстановить не может. Но Чернов планирует задать вопросы в формате «да"/"нет».

17:41 Ромаданов ничего не помнит.

17:40 Между компаниями, подконтрольными Москвиным, и указанными, какие-то были займы, спрашивает Гиголян?

17:39 Вопрос про взаимоотношения с Демьяном Москвиным. С ним познакомился Ромаданов у Зарубина.

17:39 Займы лично выданные Алексею Соколову, были? «Я не помню, я и раньше-то не особо вчитывался…»

17:38 «Займы на общем основании» — указывает Ромаданов, могли быть. Но деталей вспомнить не может.

17:38 Ничего конкретного Ромаданов об этом не отвечает, но допускает, что могло быть всякое.

17:37 Предприятия ЦУФ и ФК, находящихся во владении членов семьи Ромаданова, предоставляли займы компаниям, входящим под контроль предполагаемой ОПС, указывает прокурор.

17:36 Ромаданов вспоминает плохо, кто чем управлял и даже иногда чем какая компания конкретно занималась.

17:36 Пошли вопросы от Гиголяна по конкретным компаниям, находившимся в управлении Ромаданова.

17:35 С Садыковым, Моториной и Соколовым отношения как с подчинёнными не строились, подчеркнул Ромаданов.

17:33 Садыков лично консультировал по ряду вопросов к Ромаданову, указывает он.

17:33 Ромаданов в ходе вопросов о Садыкове и управлению его активами посовещался экстренно с адвокатом.

17:32 Корпорации ИФК и Атон-менеджмент передал Ромаданов в доверительное управление свои компании.

17:31 Ростова при этом никаких отчётов о деятельности предприятий не присылала Ромаданову, указал он.

17:30 Владислав Садыков — юрист, сопровождал сделки, помогал мне лично. Кутаев — был предпринимателем, владельцем одного из предприятий. Ростова — фамилию такую я слышал, но видел один раз в жизни, отвечает Ромаданов.

17:28 Гиголян указывает, что вопросы имеют отношение к делу, а адвокат Ромаданова против. Немного забуксовал опрос.

17:28 По поводу связей с Садыковым и другими лицами — теперь протестует адвокат самого Ромаданова.

17:27 Адвокат пытается спросить, не те ли это компании, которые были переданы в доверительное управление после поступления Ромаданова на госслужбу? Прокуроры протестуют, наводящий вопрос.

17:26 Карен Гиголян (защитник Чернова) спрашивает — Известно ли Ромаданову ОАО «Центр управлениями финансами» и «Финансовая компания»? Известно, отвечает тот.

17:24 С Черновым Ромаданов, кстати, познакомился в 1996 году. А с Торлоповым знаком с 1998 года.

17:23 Прокуроры закончили с вопросами.

17:23 С Моториной отношения дружеские, тоже знаком с начала 1990-ых. С остальными отношения в основном служебные, «товарищеские». С Зарубиным отношения «сложные, прямо сказать». «Имели тенденцию к товарищеским, но описать мне сложно», — заявил Ромаданов. И добавил: «по необходимости».

17:22 Третьякова Ромаданов видел 2−3 раза, отношений никаких не было. «Слава богу» — прокурор.

17:22 Прокуроры спрашивают об отношениях с каждым из подсудимых.

17:22 Так же и с Ковзелем — товарищеские, дружеские отношения. С ним познакомился примерно в одно время с Черновым

17:22 Про отношения с Маращуком Ромаданов высказался менее определённо.

17:21 «Отношения с Черновым и Гайзером и товарищеские, и рабочие, и дружеские».

17:21 с Гайзером познакомился в 1994−95 году.

17:19 По его словам, деятельность группы чиновников предполагала закладывание откатов в стоимость ряда госконтрактов, однако примеров Ромаданов не назвал.

17:17 Никаких средств защиты и шифрования информации Ромаданов в общении с другими членами предполагаемой ОПС не использовал.

17:17 Выделялись ли денежные средства для руководителей силовых органов РК? Ромаданов не знает о таком.

17:16 с Кудиновым Ромаданов познакомился ещё в 1990-х годах.

17:16 Выделялись ли для деятельности Фонда средства из бюджета РК? «Наверное, выделялись на его функционирование… Я так понимаю, Фонд выступает в данном случае как средство финансирования».

17:13 Приносил ли Фонд прибыль в бюджет? Ромаданову неизвестно.

17:11 Фонд выдавал СПК займы на поддержание текущей деятельности — у СПК иногда не хватало ликвидности, кассовый разрыв.

17:11 Теперь спрашивают про передачу Фонду СПК (Сыктывкарский промышленный комбинат). Ромаданов знает, что в совете директоров этого предприятия на начальной стадии был Ковзель.

17:10 А оценивались ли акции «Птицефабрики» перед внесением в уставной капитал? Это стало известно Ромаданову только в ходе следствия.

17:10 Решения о внесении акций в уставной капитал принималась через многоступенчатую процедуру. По «Зеленецкой» это, скорее всего, решение правительства и Госсовета, допускает Ромаданов. Но точно не помнит.

17:09 Как акции «Птицефабрики Зеленецкой» попали в Фонд, Ромаданов точно описать и вспомнить не может, так как «не придавал этому значения».

17:07 Ромаданов получал протоколы «заочных» собраний, если не был согласен, то обсуждал это с Кудиновым и рядом других членов совета директоров. Поэтому в итоге подписывал все протоколы после прояснения.

17:06 Совет директоров — функционировал, хотя очные собрания практически не проводились.

17:04 Кем принималось решение о том, что Кудинов будет его главой, Ромаданов тоже не в курсе.

17:04 Имел ли Торлопов отношение к созданию Фонда? «Наверное, подписывал какие-то документы по созданию».

17:03 Как и затруднился описать неформальную цель создания этой структуры.

17:03 Прокуроры спрашивают про Фонд инвестпроектов — дату точную Ромаданов не помнит.

17:02 Самойлов создавал поначалу обманчивое впечатление разумного бизнесмена, но затем эти иллюзии рассеялись.

17:01 Прокурор пытается понять, что говорили Самойлову его коллеги, но тщетно — Ромаданов сформулировать аргументы не может.

17:00 «Кроме того что он не выплачивал долги, претензии состояли и в том, что он подвёл предприятия к банкротству. Претензий звучало колоссальное количество».

17:00 Прокурор просит сосредоточиться на тех беседах, где Самойлов был в адеквате.

17:00 Ромаданов сейчас говорит, что Самойлов часто приходил на совещания пьяный.

16:59 Чётких критериев аффилированности с организацией, таким образом, по его словам, не было.

16:58 Добавим, что Ромаданов ничего не сказал и о формальных аспектах приёма в «организацию».

16:57 Прокуроры продолжают допрос.

16:54 Заседание потихоньку начинается, все возвращаются в зал.

16:54 Надо заметить, что перед перерывом Ромаданов затруднился ответить прокурору, состоял ли Самойлов в «неформальной организации».

16:52 Адвокат Леонтьев рассказал журналистам о том, что у прокуроров есть основания для недовольства словами Ромаданова. Он, в частности, во время опроса не упоминал терминологию, которая представляет квалифицирующие признаки ОПС, в том числе не упоминалась пресловутая «касса»… Тем самым слова Ромаданова существенно расходятся с тем, что содержится в материалах предварительного следствия

16:18 Судья объявляет перерыв в заседании.

16:16 Защита опротестовала вопросы с сослагательным наклонением.

16:16 «Что было бы, если бы он не выплачивал деньги?».

16:16 Непорожный спрашивает, какие аргументы использовались на совещаниях в беседе с Самойловым, чтобы убедить его отдавать деньги.

16:15 Контактировать с Самойловым Ромаданов начал только в 2013 году — когда и начались все проблемы с активами. Более того, до этого момента не знал Ромаданов и о роли Самойлова в экономике республики.

16:14 Расписки были нужны для того, чтобы зафиксировать обязательства Самойлова. Он постоянно перевирал всё подряд о своих обязательствах, позволял себе в важный момент не приходить на совещания.

16:14 Параллельно Ромаданов отвечает на вопросы прокуроров про владельцев других компаний, входящих под контроль ОПС, например «Авалон». Но Ромаданов мало что может рассказать об этом.

16:13 Задолженность перед бюджетом была неопределенна также потому, что сам Самойлов постоянно пытался оспорить те или иные выплаты, указывая, что какие-то транзакции «шли через члена правительства Коми Эльмана Худазарова» и Соколова.

16:09 Как накапливались долги перед «бюджетом» у Самойлова, Ромаданов точно не знает. Сумма долгов тоже была нечёткая — результат специфики формирования этого самого «бюджета», где порой транзакции отражались задним числом.

16:06 О выплатах ежемесячных из «бюджета» Ромаданов не знает.

16:04 Защита протестует.

16:04 Непорожного очень заинтересовали расходы на заработные платы. Прокурор возмущается, что свидетель то не знает, то всё же говорит какие-то детали о выплатах.

16:04 Сколько шахтёрам на зарплату пошло из 95 млн рублей, спрашивает прокурор? «Думаю, что все». В месяц уходило порядка 50−60 млн рублей.

16:01 Эти деньги поступили сами в «неформальный бюджет», а оттуда уже пошли на выплаты шахтёрам…

16:01 Документально транзакция никак не оформлялась, говорит Ромаданов.

16:00 В итоге Чернов заплатил 95 млн рублей. При этом это были не деньги из «неформального бюджета».

15:59 Адвокаты протестуют против жёсткого допроса Ромаданова — Непорожный практически напрямую ведёт с ним диалог.

15:57 Адвокат Чернова возмутился субъективными оценками прокурора.

15:57 «Благородный» Чернов предложил заплатить 130 млн за 50% акций?» — спросил Непорожный.

15:57 Нужны были срочные денежные средства на выплату зарплат шахтёрам «Интауголь».

15:56 Ромаданов говорит, что активы Самойлова никого не интересовали, но на помощь с выкупом части акций пришёл Чернов.

15:54 Самойлов пытался предлагать «мусорные» активы в счёт покрытия долгов.

15:52 Имеются в виду акции «Коми дорожные компании», доля в «Автоцентре», акции «Банка Таврического» и другие активы, о которых было известно из открытых источников и от самого Самойлова

15:52 Рассматривался вопрос погашения долгов активами. «Оценки денежных средств для расчётов по своим обязательствам ни у Самойлова, ни у его предприятий не было. Ему было предложено рассмотреть погашение его обязательств активами, которые у него имелись», — говорит Ромаданов.

15:48 «Они точно не соответсвовали долгам Самойлова. Они были меньше».

15:48 Общая сумма расписок — до 100 млн.

15:47 Расписки были от 1 до нескольких млн рублей. Оформлялись расписки на имя Алексея Соколова, «исходя из того что именно он до этого являлся (главным лицом) по финансовым транзакциями Самойлова и его людей».

15:46 Многие вещи делались под «честное слово» Самойлова. Ситуация со многими предприятиями была критическая, приходилось спасать предприятия.

15:45 «В связи с тем что нам было очевидно что Самойлов обязательства не погасит, возникла необходимость подтвердить и обеспечить хотя бы часть этих долгов расписками».

15:44 Самойлов изымал оборотные средства из компаний и понимал, что никогда не расплатится. У него также был долг 6 млрд перед банком Таврический.

15:44 «Всё это приводило к плохо управляемой ситуации с его стороны», — говорит Ромаданов.

15:44 Самойлов ещё и стал сильно злоупотреблять спиртным впоследствии.

15:43 «Нам всем была крайне небезразлична судьба любого предприятия в республике. Мы были заинтересованы в том, чтобы создавались у нас рабочие места», — говорит Ромаданов.

15:43 Самойлов также контролировал шахту «Интауголь» и «Жешартский завод» — среди градообразующих и важнейших предприятий Коми.

15:42 «Все предприятия были в очень сложном положении».

15:42 Личные долги не обсуждались, всё остальное — да. Было много важнейших предприятий Республики.

15:42 «Это был предмет постоянной обеспокоенности. На совещании присутствовали Гайзер, Самойлов, Чернов… Это были рабочие совещания, протокол никто не вёл».

15:40 Они проводились с 2013 по 2015 года — всё время вплоть до самого ареста.

15:40 У Гайзера неоднократно проводились совещания по поводу долгов Самойлова.

15:39 Общий долг до 900 млн рублей.

15:39 Ромаданову лично должен был 3 с лишним млн рублей.

15:38 Перед бюджетом долги составляли — 150−200 млн рублей, самая маленькая из всех четырёх

15:38 Как минимум — долги Ромаданову лично и Чернову лично.

15:38 Долги по обязательствам в неформальный бюджет, и долги перед физическими лицами.

15:37 Второе — долги перед компаниями, которые кредитовали его компании по просьбе Ромаданова. Сумма доходила до 400 млн рублей

15:37 Долги состояли из 4 частей — перед Фондом инвестпроектов и птицефабрикой Зеленецкая, порядка 250 млн рублей на конец 2013 года.

15:36 От крупных займов до платежей за электроэнергию и газ.

15:36 «Самойлов и его предприятия — за которые он платил и поручался».

15:36 К концу 2013 года у Самойлова образовалось множество долгов как перед неформальным бюджетом, так и перед большим количеством физических и юридических лиц — брал деньги в долг, а также не оплачивал различные обязательства.

15:35 Роль Самойлова заключалась в том, что он был держателем в пользу Зарубина 55% СЛВК и перечислял средства в неформальный бюджет. При этом реализуя свои коммерческие проекты РК Самойлов сосредоточил у себя в руках достаточно важные промышленные объекты, в том числе градообразующие, в том числе завод в Нижнеподольске, а также группу компаний «Коми дорожная компания», которая обслуживала более 70% всей дорожной сети РК.

15:34 В остальном всё шло «по накатаной», это были «стабильные вещи».

15:32 Об изменении дат выплат вознаграждений сообщал Ромаданову Чернов.

15:31 Ромаданов указал, что дарил, например, фотоаппараты и телефоны.

15:30 А подарки аккумулировались у самого Ромаданова — их покупали его помощники, а затем передавали ему.

15:30 Прокурор продолжает спрашивать про детали распределения доплат.

15:30 В конвертах формировалась сумма именно на доплаты конкретным людям — расфасовывал по конвертам деньги Соколов, передавал Ромаданову, и затем Чернову.

15:29 Чернову передавалась общая сумма.

15:26 У кого аккумулировались деньги в наличной форме? Деньги в наличной форме отдавались Чернову.

15:25 «Я её не получал фактически, я её «учитывал», была договорённость…», — заявил несколько туманно Ромаданов.

15:25 Сам Ромаданов получал «кратно выше» той суммы, которая ему причиталась по должности — 10 тыс. долларов.

15:24 За что именно передавались деньги указанным лицам, свидетель сказать затрудняется.

15:24 Зарубин принимал решения о распределении денежных средств, указывает Ромаданов.

15:22 Из этого бюджета деньги получали также председатель Контрольно-счётной палаты Михаил Евдокимов, а также председатель Избирательной комиссии Республики Коми Елена Шабаршина, продолжает Ромаданов.

15:21 Прокурор спрашивает довольно напористо, адвокаты уже несколько раз опротестовали: гособвинители оказывают давление на свидетеля и задают наводящие вопросы.

15:20 Получал деньги из этого бюджета и сам Павел Орда.

15:19 «В отчётности всё это указывалось одной суммой по статье «содержание».

15:19 Помимо ежемесячных, были и единоразовые выплаты, но детализировать информацию Ромаданов затрудняется. Непорожный тем не менее настаивает. Ромаданов отвечает, что хочет, чтобы это было извлечено из допросов.

15:17 Гайзер, Чернов получали тоже средства из этого «неформального бюджета».

15:17 С 2010 года он начал получать средства в таком объёме, указывает Ромаданов. Непорожный продолжает уточнять, кто получал эти деньги, но Ромаданову отвечать непросто.

15:16 Ежемесячные статьи расходов включали в себя доплаты конкретным сотрудникам, однако уточнить, кому какие деньги выплачивались, Ромаданов не может. Торлопов получал полутора млн рублей в месяц, зато вспомнил он.

15:16 «Очень многие вещи фиксировались по факту», утверждает Ромаданов.

15:15 Прокурор Непорожный продолжает уточнять даты формирования бюджета, где его начало и конец.

15:14 Сама таблица представляла собой аналог бухгалтерской отчётности — два столбика с «поступлениями» и «платежами» соответственно.

15:13 В частности, осталось не до конца понятным, сколько именно тратилось на выборы: получается, что от 80 до 90% «неформального бюджета».

15:11 В зале адвокаты с прокурорами поспорили, что считать ответом о статьях расходов Ромаданова.

15:11 Остальные средства тратились на поощрительные доплаты и подарки.

15:09 Порядка 80% неформального бюджета расходовалось на выборные кампании всех уровней, рассказывает Ромаданов.

15:07 У Алексея Соколова была задача вести первичный отчёт поступлений, которые затем передавались Ромаданову на обработку.

15:05 Сам Ромаданов у себя держал передаваемые деньги в конверте в течение нескольких дней.

15:04 Не смог прокомментировать Ромаданов и карьеру Сердитова, который был директором указанного завода, а потом устроился в администрацию главы Коми.

15:04 О том, как деньги получал сам Гайзер, у Ромаданова информации нет.

15:03 Выплаты производились приблизительно каждый месяц, но не равномерно.

15:03 Итак, деньги по СЛВЗ передавались от Гайзера через Ромаданова Соколову. Через полгода Ромаданов предложил упростить схему — чтобы деньги передавались от Гайзера напрямую Соколову. С тех пор Ромаданов фиксировал перевод денег только в отчётности.

15:03 «Все средства, полученные от СЛВЗ, расходовались вместе с другими средствами из неформального бюджета не по чьим-то нуждам, а по установленным расходным статьям».

15:01 Деньги, поступающие в неформальный бюджет от Сыктывкарского ликёро-водочного завода, Ромаданов получал от Гайзера. Это были деньги в конверте. Первый транш составлял 630 тыс. рублей.

14:55 Ромаданов, отражая поступления от Сыктывкарского ЛВЗ в неформальный бюджет, передавал средства Алексею Соколову, который вёл их учёт.

14:53 Моторина была секретарём в юркомпании «Советник», занимающейся сопровождением деятельности компаний. «В муниципалетах и в республике массово регистрировалось имущество и земля», — заявил Ромаданов.

14:51 Взаимодействие с другими членами ОПС не позволяло сформировать полную картину деятельности организации. Тем не менее, на его взгляд, в Коми определённо существовала преступная организация, действия которой «не всегда носили законный характер» и которая работала в конечном счёте на Зарубина.

14:50 В функцию Ромаданова входил учёт, хранение и выдача денежных средств.

14:49 Самойлов — пополнял неформальный бюджет безналичными и наличными средствами, а также был держателем в пользу Зарубина 55% уставного капитала в Сыктывкарском ликеро-водочном заводе.

14:47 Марущак отвечал за взаимодействие со СМИ, частично за проведение выборных кампаний на различных уровнях власти.

14:47 Кудинов — на какой-то стадии управлял активами Зарубина в РК, а также Фондом поддержки инвестпроектов в Коми.

14:46 Веселов и Бондаренко были партнёрами по бизнес-проектам Зарубина.

14:46 Чернов обеспечивал взаимодействие с законодательной властью, проведение выборных кампаний, вместе с Гайзером также участвовал в формировании неформального бюджета…

14:46 Гайзер, будучи преемником Торлопова, обеспечивал принятие необходимых Зарубину решений, участвовал в формировании и исполнении неформального бюджета.

14:45 До Ромаданова функцию «казначея» выполнял Павел Орда.

14:45 «Торлопов принимал необходимые Зарубину решения»

14:43 Теперь адвокаты жалуются, что ничего не слышно…

14:42 «Согласовывал основные источники пополнения неформального бюджета», — заявил он.

14:42 Ромаданов подтверждает, что Зарубин принимал все окончательные решения, распоряжался активами и денежными средствами, поступавших от различных проектов и организаций. Согласовывал с Ромадановым неформальный бюджет.

14:41 Третьякова видел несколько раз, с Ковзелем пересекался только на корпоративных мероприятиях, Хрузина Малярова и Смешного ранее не знал вообще.

14:40 Моторина возглавляла юридическую компанию и обслуживала все муниципалитеты в республике, указывает он.

14:40 Ромаданов заметно осведомлённее Москвина о структуре предполагаемого ОПС, но по Хрузину и ряду других второстепенных подсудимых описать их положение в ОПС затруднился.

14:40 Моторина — в части ряда проектов самому Ромаданову.

14:39 Ромаданов перечислил кто кому был подотчётен. После увольнения Орды сам Ромаданов был подотчётен Гайзеру и Чернову.

14:39 Москвина он знал как специалиста в области корпоративного управления.

14:39 Что же касается московского подразделения, то оно состояло, по его мнению, на то время из Зарубина, Москвина и Либензона.

14:37 В клан Зарубина входили руководители региона и некоторые компании — перечисляет в том числе и Чернова, и Гайзера, и Веселова, Бондаренко.

14:37 Ромаданов отметил, что во время своей работы не подозревал в полной мере об уровне влияния Зарубина на бизнесы. Лишь в ходе судебного разбирательства ему в полной мере стал понятен смысл его поездок в Москву к Зарубину.

14:35 Прокурор делал несколько замечаний Ромаданову — рассказывает слишком быстро. После нескольких замечаний тот заверил, что постарается подстроиться под формат допроса.

14:35 Ромаданов был связан с управлением строительными проектами в Коми, занимался их экономическим расчётом. Прокурор сразу начал спрашивать о роли Зарубина в этой деятельности и о смысле поездок Зарубина в Москву.

14:31 Ромаданов отметил, что это были по сути легальные операции, хотя некоторые из них были «пограничными» — связанные с поощрением бизнеса.

14:31 Рассказывает кратко о своей карьере в Коми. В 2004 году, когда его пригласили в Службу по тарифам, он знал и Гайзера, и Чернова, и Зарубина. В 2005 году ему предложили заведовать «неформальным» бюджетом, который тратился на выборные кампании.

14:25 Оснований говорить неправду у него нет.

14:24 С Хрузиным Ромаданов познакомился «уже здесь», многих обвиняемых из второстепенных «финансистов-технологов» он видит вовсе впервые.

14:21 Ему зачитали права и теперь спрашивают, кого он знает из подсудимых. Между тем, Моториной, одной из подсудимых, стало не по себе и ей разрешили сесть.

14:20 С ним рядом стоит полицейский.

14:19 Ромаданов зашёл в зал и встал за трибуну. В сентябре 2016 года он пошёл на сделку со следствием. Его считают «казначеем» предполагаемого ОПС.

14:16 Итак, сегодня будет допрос экс-зампреда правительства Коми Константина Ромаданова.

14:14 Включился. В зале уже начали шутить, что после включения подсудимых не окажется.

14:13 Входит судья… И тут же в зале гаснет свет.

14:12 Пришли прокуроры. Сразу видно, что с Толмачёвой они знакомы хорошо — она поздоровалась с Непорожным и теперь о чём-то активно разговаривает с гособвинителями.

14:12 Около трибуны сидит адвокат Ромаданова Людмила Толмачёва — заметно волнуется. Похоже, сегодня зачитают показания Ромаданова.

14:11 Подсудимых завели в клетку буквально несколько минут назад.

12:35 В прошлый раз прокуроры зачитывали переписку Кудинова и Москвина. Выяснилось, что они активно обсуждали вывод средств в офшоры, доходность бизнесов с учётом изменения рыночной конъюнктуры, а также расходы на выборы в 2011 году — до 2 млн рублей. Заседание 13 февраля 2018 года. Подробности: Суд над бывшим главой Коми Гайзером: трансляция ИА REGNUM

12:34 Заседание должно было начаться в 12 часов, однако с учётом того, что, как рассказали адвокаты, у одного из адвокатов всё ещё продолжается процесс в Мосгорсуде, ожидается, что заседание задержится до 13:30, а то и дольше.