Санкт-Петербург, 6 апреля, 2018, 10:51 — ИА Регнум. Еще одно уголовное дело возбуждено следственной службой УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в отношении членов религиозной группы «Саентологическая церковь Санкт-Петербурга». На этот раз речь идет об отмывании преступных доходов.

Дарья Драй ИА REGNUM УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В ходе расследования возбужденного ранее дела об экстремизме и незаконной предпринимательской деятельности так называемых сайентологов было установлено, что один из обвиняемых, вместе с неизвестными пока сообщниками, провел легализацию денежных средств, заведомо полученных от незаконной предпринимательской деятельности.

«Установлено, что размер легализованных денежных средств составил не менее 17 000 000 руб. из 140 000 000 руб. полученных в наличном виде», — сообщили ИА REGNUM 6 апреля в пресс-службе УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данному факту 4 апреля возбуждено новое уголовное дело по признакам статьи 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщалось ранее, ФСБ продолжает расследование возбужденного ранее уголовного дела по факту осуществления членами религиозной группы так называемых сайентологов — последователей религиозно-философского учения Рона Хаббарда — действий, направленных на организацию экстремистского сообщества, возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства, а также незаконной предпринимательской деятельности.

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28 марта 2018 года в рамках этого дела прошли обыски в в помещениях, используемых функционерами религиозной группы «Саентологическая церковь Санкт-Петербурга».

По данным следствия, с 2013 по 2016 год «Саентологическая церковь Санкт-Петербурга» извлекла незаконный доход в размере более 276 млн рублей.