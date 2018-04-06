Хабаровск, 6 апреля, 2018, 10:11 — ИА Регнум. Дальневосточники продолжают возмущаться по поводу отсутствия в кассах льготных авиабилетов и высказывают мнение, что их опять обманули. Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поручил разобраться в ситуации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Полпред дал поручение Минтрансу России, Росавиации и Министерству по развитию Дальнего Востока совместно с ПАО «Аэрофлот» разобраться в ситуации с дефицитом льготных авиабилетов на дальневосточные направления и принять исчерпывающие меры.

«Вопрос с авиаперелетами — один из самых острых для Дальнего Востока. Принимаются меры, чтобы макрорегион стал доступнее, чтобы дальневосточники могли свободно посещать центральные регионы страны, отдыхать на курортах Крыма и Кавказа. Меры, принятые для обеспечения субсидированными воздушными перевозками, явно недостаточны. При этом ежегодное финансирование программы сокращается — и такое положение дел неприемлемо. Дальний восток должен стать доступней», — сказал вице-премьер Трутнев.

А дальневосточники, у которых срываются отпуска, рушатся планы, в который раз убедились в том, что верить во что-то хорошее, когда из Москвы говорят про развитие ДФО, нужно с большой оглядкой.

«Опять обманули! Ну, что это такое?! Сколько говорили про эти льготные билеты, обещали, мы и поверили. А как не поверить, если во всех новостях большие люди только об этом и говорили! Ну, как такое может быть, чтобы сначала такому количеству народа пообещать эти льготные билеты, а потом вот так — кинуть?! Ну, неужели полпред президента, другие высокопоставленные чиновники, когда перед выборами говорили, что билеты дальневосточникам будут, не знали о ситуации, не знали о том, что финансирования нет, что проблемы будут?! Ну, нельзя же так с людьми!» — возмутилась жительница свободного порта Ванино Ирина Терехова.

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«Это — беспредел. И другого определения происходящему у нас нет. Правда в том, что для нас, дальневосточников, поездки в центр страны, в Крым, на Кавказ остаются несбыточной мечтой. Людей что — не могли предупредить заранее?! Кому понадобилось создавать искусственный ажиотаж, истерики в очередях за билетами?! В дни, когда открылись продажи, я лично проехала по нескольким агентствам, где шла торговля заветными местами в самолетах. Это неописуемо! Люди ссорились, кричали, ругались, плакали, у пожилых людей случались сердечные приступы! Кому понадобилось создавать такую социальную напряженность, кому понадобилось так бессовестно обманывать людей? Мы настаиваем на том, чтобы правом на льготную цену на авиаперелеты пользовались все, без исключения, дальневосточники, а не как сейчас — до 23 лет и после 63-х. Пусть раз в два года, но люди, все, кто живет в ДФО, должны иметь возможность летать к теплому морю в своей стране, а не пополнять бюджеты стран Азиатско-Тихоокеанского региона! У нас же молодежь свою страну не знает. Зато Китай, Таиланд, Вьетнам знают отлично! Это что — государственный подход?! Нет, это антигосударственный подход! Но самое безобразное в этой истории то, что обманули людей. Обманули! И люди такого не простят. Сейчас федеральному правительству нужно, во-первых, публично извиниться, во-вторых экстренно решить проблему. А виновные в срыве программы должны понести очень жесткое наказание — вплоть до увольнения», — убеждена депутат Законодательной думы Хабаровского края Елена Грешнякова (ЛДПР).

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Как сообщало ИА REGNUM, дальневосточные губернаторы обратились в правительство РФ с требованием возобновить финансирование программы субсидированных авиабилетов.

Продажи многократно обещанных дальневосточникам дешевых авиабилетов для граждан до 23 лет и после 63 лет стартовали 29 марта, но билеты кончились уже 4 апреля. Люди вынуждены были занимать очереди в кассы с 4—5 утра, но в итоге всё равно остались без билетов. Теперь дальневосточники крайне возмущены и требуют от федеральных властей выполнить все обещания.

Как выяснилось, в Госдуме РФ тоже были, мягко говоря, удивлены ситуацией. В думе заявили, что намерены потребовать разъяснений у правительства Дмитрия Медведева.

К тому же выяснилось, что никакого сокращения по программе субсидированных авиабилетов для дальневосточников нет.

«Никакого сокращения по этой программе нет. Более того, за 2017 год на нее был предусмотрен 3,1 млрд, а выбрано всего 2,9 млрд. рублей. То есть, всего 93%. 7% так и не были выбраны до конца года. На 2018 год, с учетом значимости темы, количество средств, выделяемых на данные цели, составляет 3,4 млрд. рублей. То есть сумма увеличена по сравнению с той, что была выделена и не освоена в 2017 году», — пояснил глава комитета ГД РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Что же получается? Дальневосточникам федеральная власть пообещала недорогие авиабилеты, которых едва хватило на 5 дней продаж, а в некоторых регионах всего на 2 дня. Теперь представители федеральной власти, выражаясь языком правоохранителей, дают взаимоисключающие показания. Полпред президента в ДФО говорит, что финансирование программы сокращается каждый год, депутат ГД РФ говорит, что она не сокращается, а, напротив, увеличивается. Невольно вспоминается известный персонаж легендарного советского комедийного актёра Савелия Крамарова с его бессмертным: «Во дают!».

А если серьезно, то к ситуации пора бы уже подключиться Генеральной прокуратуре России — ну, раз бюджетные миллиарды были выделены, но по назначению так и не дошли? Чтобы не получилось как с другой федеральной программой, направленной на многократно растиражированное развитие ДФО — по строительству и реконструкции аэропортов, когда 64,9 млрд рублей всё так же где-то «потерялись» по дороге на Дальний Восток. И до сих пор не нашлись.

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