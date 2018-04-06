Махачкала, 6 апреля, 2018, 09:16 — ИА Регнум. Сотни миллионов рублей — во столько оценено арестованное имущество четверых дагестанских чиновников, проходящих по громкому коррупционному делу, возбужденному в феврале 2018 года. Арест на денежные средства, недвижимость и другое имущество наложил еще в марте своим решением Басманный районный суд Москвы.

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По словам адвоката одного из фигурантов уголовного дела Дагира Хасавова, обеспечительный арест наложен на имущество, принадлежащее не только лично фигурантам дела, но и их родным и даже бывшим подчиненным. Особенно странно выглядит заявление защитника об аресте имущества однофамильцев.

«Размер арестованного Басманным судом имущества всех фигурантов дела составляет сотни миллионов рублей. Кроме имущества моего доверителя Юсуфова, судом была арестована недвижимость его дочери, братьев, тещи его сына и даже сына его водителя из гаража правительства Дагестана, который никакого отношения не имеет к нему, а также имущество однофамильцев», — приводит слова Хасавова ТАСС.

Как уточнил адвокат, лично у Раюдина Юсуфова в Дагестане арестовано две квартиры, три земельных участка, два жилых дома и четыре жилых помещения.

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Напомним, 5 февраля были задержаны и доставлены из Дагестана в Москву четверо высокопоставленных чиновников, в том числе премьер-министр Абдусамад Гамидов, вице премьеры Раюдин Юсуфов и Шамиль Исаев, а также бывший министр образования Шахабас Шахов.

В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества при реализации социальных программ на территории региона. Похищены были сотни миллионов рублей.

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В начале апреля бывшему председателю правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову предъявили еще одно обвинение. Его подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий — нанесении ущерба на сумму 1,3 млрд рублей. Гамидов подписал постановление кабинета министров о предоставлении государственных гарантий ООО «Дагагрокомплекс». Компания не исполнила своих обязательств перед кредиторами, и суд взыскал указанные средства в пользу кредитных организаций из бюджета Дагестана.

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