Вашингтон, 6 апреля, 2018, 07:39 — ИА Регнум. Новые санкции в отношении правящей элиты России администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести сегодня, 6 апреля, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Цитата из к/ф «Три толстяка». реж Алексей Баталов, Иосиф Шапиро. 1966. СССР Волнение

Издание отмечает, что новый пакет санкций является обещанием Белого дома в связи с якобы имевшим место вмешательством Москвы в американские выборы в 2016 году.

Секционный список был принят еще в начале 2018 года, в него вошли крупнейшие российские чиновники и предприниматели, которых в издании назвали «олигархами, политиками и союзниками» президента России Владимира Путина.

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Применение новых карательных мер, как они названы изданием The Wall Street Journal, инициировали американские законодатели. Они хотят проверить готовность администрации Трампа противостоять Москве, поэтому внимательно отслеживают любые взаимодействия главы государства с представителями России.

Ранее конгрессмены США выступили с жесткой критикой в отношении Трампа из-за того, что он не смог «немедленно наложить санкции против лиц», которые якобы причастны к вмешательству во внутренние дела Соединенных Штатов.

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Предполагается, что санкции будут введены не по всему «кремлевскому списку», а избирательно. При этом в отношении других лиц из списка карательные меры будут применяться постепенно.

Напомним, 30 января минфин США опубликовал так называемый «кремлевский список», почти целиком состоящий из ключевых руководителей России и крупных российских предпринимателей. После публикации списка министр финансов США Стивен Мнучин заявлял, что эти санкции разрабатываются и будут применены в скором времени.