Лондон, 6 апреля, 2018, 07:27 — ИА Регнум. После того как британская полиция разрешила доступ ветеринара в дом экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Уилтшире, выяснилось, что две морские свинки пострадавшего от отравления шпиона погибли от обезвоживания, а один из котов находится тяжёлом состоянии. Об этом написала 5 апреля британская газета Mirror.

Туманный Альбион

По сведениям издания, ссылающегося на представителя министерства по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельских дел Великобритании, ветеринаром было принято решение об усыплении несчастного животного, после чего трупы свинок и кота были сожжены — из опасений, что животные могли быть отравлены токсином «Новичок».

"Когда ветеринар смог попасть в дом, две морские свинки трагически скончались. Кот был обнаружен в критическом состоянии, и ветеринарный врач принял решение усыпить животное, чтобы облегчить его страдания», — цитирует газета слова источника.

Важно отметить, что с вопросом о судьбе животных Скрипаля российское посольство официально обратилось в МИД Великобритании вечером 5 апреля. По мнению российских дипломатов, изучить состояние животных было важно в связи с продолжающимся следствием по инциденту в Солсбери.

Однако британские власти предпочли срочно избавиться от трупов животных, прикрываясь страхами перед боевым отравляющим агентом «Новичок».

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в доме Сергея Скрипаля находились домашние животные, информация о которых скрывается Лондоном.

Захарова подчеркнула, что наличие в доме, где проживал якобы отравленный Скрипаль, домашних животных имеет «самое прямое отношение к делу».

«Где сейчас эти домашние животные? У нас даже есть понимание, сколько их там было. Где животные, каково их состояние? Почему британская сторона, так активно сливающая в СМИ сведения о расследовании, этот факт утаила?» — задала она вопросы.

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Напомним, 4 марта в британском Солсбери в результате взаимодействия с неизвестным веществом пострадали Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Последняя в конце марта пришла в сознание, однако её отец по-прежнему остаётся в критическом состоянии.

Великобритания продолжает безосновательно утверждать, что отравляющим агентом был якобы производившийся в СССР «Новичок», и на основании этого обвиняет Россию в причастности к инциденту.

Добавим, Москва категорически отрицает свою причастность к произошедшему, ссылаясь на то, что своё химическое оружие РФ полностью уничтожила ещё в 2017 году, при этом формула «Новичка» была доступна для многих других стран.

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