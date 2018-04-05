Москва, 5 апреля, 2018, 13:21 — ИА Регнум. Решении Facebook заблокировать сообщества ряда российских СМИ — это проявление цензуры. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина отметил, что такие действия со стороны Facebook не что иное как проявление враждебности.

Песков подчеркнул, что Кремль, «безусловно, следит за этой ситуацией» и сожалеет о произошедшем.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля социальная сеть Facebook заблокировала более 270 аккаунтов и страниц, которые, как считают в компании, принадлежат организации «Агентство интернет-исследований» (Internet Research Agency, IRA). Как пояснил глава Facebook Марк Цукерберг, это было сделано для «защиты честных выборов по всему миру».

По словам Цукерберга, страницы были заблокированы не из-за того, какой контент был на них размещён, а потому что «они контролировались IRA».