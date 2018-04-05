Вашингтон, 5 апреля, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Председатель Трудовой партии Кореи и национальный лидер КНДР Ким Чен Ын приглашён на переговоры в Москву. Об этом заявил глава национальной разведки США Дэниел Коутс.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

По информации директора американской разведслужбы, его ведомство владеет информацией как о визите главы Северной Кореи в Пекин для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, так и о том, что Ким Чен Ына пригласили посетить Россию.

«Мы знаем, что есть приглашение поехать в Россию на переговоры», — цитирует слова Коутса ТАСС.

Также директор американской национальной разведки отметил — в США желают знать, какие вопросы планируются к обсуждению на этой встрече.

«Будем надеяться, что мы узнаем, о чем будут говорить (представители КНДР и РФ, прим. ИА REGNUM )», — добавил он.

Коутс также отметил, что «не видит доказательств» тому, что в результате визита Ким Чен Ына в Пекин Китай пошёл на какие бы то ни было смягчения в торговых отношениях с КНДР.

Добавим, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у руководства страны «нет планов» относительно прямых переговоров с лидером КНДР.

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Как сообщало ИА REGNUM, визит северокорейского лидера с супругой в Китай проходил с 25 по 28 марта. Информация о встрече на высшем уровне попала в китайские СМИ лишь спустя некоторое время. Отметим, приезд в Пекин стал для Ким Чен Ына первым выездом за границу после того, как он возглавил страну в 2011 году после смерти своего отца Ким Чен Ира.

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