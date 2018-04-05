Вашингтон, 5 апреля, 2018, 07:28 — ИА Регнум. Белый дом готовит новые ограничительные меры против России. О вероятности введения новых санкций со стороны США сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Дядя Сэм

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На этот раз объектом санкций должны стать российские олигархи, среди которых есть люди, близкие к властным структурам, и из близкого окружения президента России Владимира Путина. Об этом заявили собеседники издания в правительстве.

Введение санкции против российских бизнесменов запланировано в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAASTSA). Объявить о новых ограничительных мерах администрация президента Дональда Трампа должна уже сегодня, 5 апреля. Ограничения будут введены на основании принятого 15 марта решения обложить санкциями 19 человек и пять организаций, среди которых есть разведывательные службы, за кибератаки, продолжавшиеся не менее двух лет.

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Белый дом пока отказался от комментариев.

Как сообщало ИА REGNUM, закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) против России, Ирана и КНДР президент США Дональд Трамп подписал 2 августа 2017 года. Исполнение принятых актов началось 29 января 2018 года.

30 января Минфин США опубликовал «кремлёвский список», в который вошли практически все главы ключевых государственных министерств и ведомств России и крупные российские бизнесмены. Однако уточнялось, что попадание в этот список не влечёт автоматического наложения каких-то ограничений, но увеличивает их риск в будущем.

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15 марта министерство финансов США сообщило о введении новых санкций в отношении России. В чёрный список Вашингтона дополнительно были включены 14 физических лиц, а также российская организация «Агентство интернет-исследований», против которой в феврале генеральная прокуратура США выдвинула обвинения во «вмешательстве в выборы» президента 2016 года, на которых победу одержал республиканец Дональд Трамп. Почти все физические лица, в отношении которых введены санкции, по сведениям американской стороны, причастны к работе данной организации.