Москва, 4 апреля, 2018, 11:49 — ИА Регнум. Международные террористы теперь уже не ограничиваются вербовкой новых сторонников и агитацией в сети интернет, но и активно используют в своей незаконной деятельности современные информационные технологии. Об этом сегодня, 4 апреля, на VII Московской конференции по международной безопасности заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

Securitylab.ru За компьютером

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По его словам, бандподполье на высоком уровне овладело и масштабно использует средства шифрованной интернет-коммуникации, схемы удаленного управления террористической деятельностью. Также активно задействованы такие инструменты финансирования, как электронный банкинг и криптовалюты.

Координацию, по словам Бортникова, террористы ведут через глобальную сеть посредством мессенджеров, в том числе с территории Сирии и Ирака.

«При этом боевики постоянно расширяют свои связи в хакерском сообществе и организуют собственные подразделения», — добавил директор ФСБ.

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Александр Бортников также рассказал об успешном завершении активной фазы российской военной операции в Сирии по подавлению очагов терроризма, отметив, что ресурсная база боевиков в Сирии практически полностью ликвидирована.

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Как сообщала ИА REGNUM, несмотря на своё военное поражение в Сирии, террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представляет значительную опасность. Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам Московской конференции по международной безопасности. В этой связи, отметил глава государства, необходимы новые формы международного взаимодействия, посредством которых успехи в борьбе с терроризмом были бы закреплены, а дальнейшее распространение угрозы — остановлено.