Екатеринбург, 3 апреля, 2018, 06:25 — ИА Регнум. В регионах Урала, как и по всей России, одной из обсуждаемых тем стала отставка Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровской области. Вместе с экспертами ИА REGNUM эксперты рассуждали, кто ещё может разделить моральную ответственность за гибель в Кемерове 64 людей, среди которых 41 ребёнок.

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Часть экспертов ИА REGNUM предположила, что из-за трагедии в Кемерове своих должностей должны лишиться руководители регионального управления МЧС России. Другие же посчитали, что ответственным за эту трагедию является глава МЧС России Владимир Пучков. В качестве аргумента они приводят тот факт, что по всей стране в торговых центрах начавшиеся проверки уже выявили нарушения мер противопожарной безопасности.

Многие эксперты также возложили моральную ответственность на правительство России и лично на Дмитрия Медведева. Это связано в том числе и с надзорными каникулами, которые действуют с 2016 года и не позволяют проверять торгово-развлекательные комплексы, многие из которых, несмотря на свои огромные масштабы, относятся к малому бизнесу. В Челябинской области, например, МЧС не удосуживалось проверять их с 2016 года. Проверками занялись только после того, как грянул гром в Кемерове и пришла пора спешно креститься.

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Митинг за выборы

В Екатеринбурге одной из обсуждаемых тем 2 апреля стал митинг за возвращение выборов мэра. Они были упразднены ещё осенью 2010 года. Вместо них гражданам оставили выборного главу города, полномочия которого чуть шире, чем у председателя городской думы. Руководство области задумалось над тем, чтобы вернуть в городе единоначалие, то есть сильного мэра с широкими полномочиями. Законопроект уже находится в областном Заксобрании.

Правда, выяснилось, что единого мэра, по законопроекту, предлагают не избирать всенародно, а назначать по конкурсу. Часть горожан расстроилась из-за этого и вечером 2 апреля пришла на митинг. Люди требуют прямых выборов. Впрочем, едва ли их требования будут услышаны. Сейчас на дворе не 1995 год и даже не 2005-й, а 2018-й. Новое время, новые тенденции.

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Коррупция в полиции

В Челябинской области сотрудник полиции подозревается в получении взяток. Обыски в управлении по делам миграции областного главка прошли вчера, 2 апреля. СМИ уже назвали имя фигуранта уголовного дела — это начальник одного из отделов ГУ МВД России по региону Владимир Белоносов. Следствие полагает, что за период с 2008 по 2018 год он получил взятки в размере более 400 тыс. Взамен он, по версии следствия, должен был поставить мигрантов на учёт по фиктивным адресам и без проверки их фактического пребывания.

Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ России. Вместе с сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по региону они осуществляют по данному делу оперативное сопровождение. Подозреваемый был задержан.

Подробности: Обыски в челябинской полиции: на чём попался подполковник?

Собаки-убийцы

А на Ямале собаки чуть не растерзали второклассника. ЧП случилось прямо возле детской площадки в столице региона, Салехарде. На ребёнка напала стая бродячих собак.

В последнее время в стране многие случаи нападения собак на людей закончились смертью. Но школьнику из Салехарда повезло. Очевидцы отбили атаку обезумевших собак и вызвали скорую помощь. Мальчика доставили в больницу.

Угрозы жизни ребёнка сейчас нет. А СКР возбудил уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Возможно, городским службам придётся ответить на вопросы о том, почему в Салехарде расплодились собаки. По поручению главы СКР Александра Бастрыкина это дело на контроль взял центральный аппарат.

Подробности: Как собаки чуть не растерзали второклассника

С Гитлером сравнивать можно

В Екатеринбурге завершился громкий судебный процесс. Верх-Исетский районный суд отказался удовлетворить иск руководителя общественной организации «Защитники Отечества» Николая Рябчевского к протоиерею Евгению Попиченко.

Напомним, ранее в одном из своих публичных выступлений Попиченко сравнил руководителя Советского государства Владимира Ленина с Адольфом Гитлером. Рябчевский посчитал, что подобными высказываниями священнослужитель оскорбил его и десятки тысяч граждан России. Он требовал от священника публичных извинений.

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