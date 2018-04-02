Ростов-на-Дону, 2 апреля, 2018, 19:02 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону через суд пришлось добиваться закрытия детского развлекательного центра, представляющего опасность для его юных посетителей. Как проинформировали ИА REGNUM в региональной прокуратуре 2 апреля, прекратил деятельность ООО «Музей чудес «Джоуль парк».

Скриншот со страницы «Джоуль парк» в Instagram «Джоуль парк»

В детском комплексе юным посетителям предлагают пройти квест, поучаствовать в театрализованных представлениях, сделать своими руками поделки. Проводят здесь досуг ученики различных школ целыми классами. Но как выяснилось, в случае пожара покинуть развлекательный центр было бы очень затруднительно. И только после кемеровской трагедии опасный «Музей чудес» закрыл свои двери.

Как выяснили специалисты, помещения для детского центра подверглись незаконной перепланировке, стены и полы покрыты горючими материалами. Помимо этого инспекторы вопреки требованиям пожарной безопасности не нашли освещения путей эвакуации и противопожарных преград между помещениями.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» из-за пожара погибли десятки людей, большинство из них — дети. В ходе расследования уголовного дела было выявлено нарушение правил пожарной безопасности. После инцидента в «Зимней вишне» проверке подверглись все торгово-развлекательные центры в стране.

Так, в Ростовской области инспекторы побывали на 160 объектах. Особое внимание уделяется наличию и работоспособности систем сигнализации и пожаротушения. Проверяются пути эвакуации, лестничные клетки, коридоры, эвакуационные выходы, их соответствие предъявляемым требованиям. В проверках участвуют сотрудники прокуратуры и МЧС.

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