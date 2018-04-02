Душанбе, 2 апреля, 2018, 18:41 — ИА Регнум. В Таджикистане сегодня, 2 апреля, вернулся к работе международный аэропорт города Курган-Тюбе (ныне — Бохтар) после семи месяцев простоя, сообщает ИА «Авеста».

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По словам руководителя производственно-диспетчерской службы Курган-Тюбинского аэропорта Абдуназара Дультаева, сегодня был принят из подмосковного аэропорта «Жуковский» и отправлен в обратном направлении первый рейс, который совершила российская авиакомпания «Икар».

"Еще не все пассажиры в курсе начала возобновления деятельности аэропорта и начала полетов, поэтому пассажиров, пока мало. Мы начали информировать жителей города и ряда южных районов Таджикистана, которым ранее (на время закрытия аэропорта) приходилось покупать билеты в Россию на рейсы, которые выполняются из аэропортов Душанбе и Куляба», — отметил представитель аэропорта, уточнив, что из Жуковского прибыли всего 35 пассажиров, а в обратном направлении отправились 105 человек.

Кроме того, Дультаев подчеркнул, что российский перевозчик «Икар» на сегодня единственная авиакомпания, которая будет совершать полеты в аэропорт Курган-Тюбе, несмотря на то, что разрешение на выполнение 11−12 полетов в неделю имеет также и «Таджик Эйр», авиакомпания эти рейсы не совершает из-за нехватки самолетов.

Также рассматриваются заявки на выполнение авиаперевозок в Россию и обратно от двух российских компаний и таджикской «Сомон-Эйр».

Напомним, что международный аэропорт Курган-Тюбе был закрыт в начале сентября 2017 года после того, как российская авиакомпания «ВИМ-Авиа» прекратила полеты по маршруту Москва — Курган-Тюбе — Москва из-за снижения пассажиропотока. В результате в бессрочный отпуск без содержания были отправлены 120 сотрудников аэропорта.

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Стоит отметить, что с середины марта таджикские авиавласти ведут ожесточенную борьбу с российскими коллегами за соблюдение принципа паритетности полетов между городами Таджикистана и России. В результате сложилась ситуация, когда продолжительность полетов из-за изменения маршрутов увеличилась в среднем на 30−50 минут, а также с сегодняшнего дня взаимно были запрещены рейсы по 11 направлениям как для российских перевозчиков, так и для таджикских.