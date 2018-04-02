Москва, 2 апреля, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Президент РФ внес законопроект на рассмотрение в Госдуму РФ, который предусматривает возможность ареста имущества юридических лиц для обеспечения наказания по коррупционным делам.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Инициатива внесена для исполнения постановления о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП, законопроектом предлагается новая мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении, а именно арест имущества юридического лица.

Вопрос о принятии данной меры будет рассматриваться судом на основании мотивированного ходатайства прокурора, а исполнение судебного решения должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством об исполнительном производстве.

Стоимость имущества (на которое налагается арест) не должна превышать максимальный размер административного штрафа.

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