Вашингтон, 2 апреля, 2018, 10:57 — ИА Регнум. По признанию американского сенатора Линдси Грэма, введенные против России санкции не работают, об этом он заявил 1 апреля в эфире телеканала Fox News.

Pimskill Нашла коса на камень

Республиканец от штата Южная Каролина и член комитета верхней палаты конгресса по делам вооруженных сил сообщил, что у Вашингтона никак не получается наказать Москву за якобы имевшие место проступки.

«Я считаю, что проблема состоит в том, что Россия отбивается от рук. Что бы мы ни предпринимали, всё не срабатывает», — сказал Грэм.

На вопрос журналиста, не лучше ли доверить решение проблемных вопросов с Россией президенту США Дональду Трампу, сенатор ответил, что тот не способен дать отпор президенту России Владимиру Путину.

«Президент по каким-то причинам испытывает трудности с тем, чтобы дать отпор непосредственно», — сказал Грэм о Трампе.

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Чтобы хоть как-то повлиять на Москву, сенатор предложил пойти по пути экономической изоляции России, а начать — с поиска замены поставкам российских энергоносителей в европейские страны.

«Я предлагаю экономическую изоляцию России, их экономика базируется на нефти и газе. Они не протянут долго без потребителей», — пояснил Грэм.

При этом он мысленно поставил себя на место Трампа и предложил ограничить возможности России путем отсечения от нее потребителей нефти и газа в Германии, Франции и других странах.

Ранее официальный представитель госдепа Хизер Науэрт сообщила, что в ответ на ответную высылку дипломатов из России власти США подготовят еще один «ответ».