Улан-Удэ, 2 апреля, 2018, 10:32 — ИА Регнум. Сегодня, 2 апреля, в Улан-Удэ состоялась первая в России тестовая доставка почтовых отправлений беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, в церемонии запуска приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов.

Egov-buryatia.ru Беспилотник

Перед запуском беспилотника Николай Подгузов сказал: «Я очень рад, что мы сегодня здесь запускаем этот проект, который должен стать успешным».

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Однако долгожданное событие закончилось неудачно. После взлёта беспилотник врезался в жилой дом, сообщает FlashSiberia. Как пояснил представитель почтового ведомства, одной из причин крушения дрона могли стать wi-fi-точки, которые «сбили с толка» аппарат. БПЛА восстановлению не подлежит, к счастью, никто не пострадал. Видео с крушением дрона в Facebook опубликовал автор Ариг Ус.

Напомним, первый беспилотный летательный аппарат в истории «Почты России» должен был доставить посылку из отделения почтовой связи в 105 микрорайоне Улан-Удэ в село Тарбагатай Тарбагатайского района Бурятии.

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«Бурятия была выбрана тестовой площадкой по итогам рабочей встречи главы Бурятии Алексея Цыденова и генерального директора «Почты России» Николая Подгузова, которая состоялась во время инвестиционного форума в Сочи», — напомнили в администрации.

Также сообщалось, что в дальнейшем беспилотники планируется использовать для доставки груза в труднодоступные районы в регионах России. Сейчас решается вопрос о запуске второго дрона.