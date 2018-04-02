Ростов-на-Дону, 2 апреля, 2018, 10:02 — ИА Регнум. Оригинальным способом решили отметить День смеха обманутые дольщики Ростовской области. Первоапрельским днём они собрались на площади Карла Маркса в донской столице и разыграли спектакль «Снести нельзя достроить». «Интерактивная трагикомедия в годах» — так назвали постановку люди, годами ожидающие своих квартир, — включила в себя не только само действо, но и розыгрыш подарков со смыслом, сообщает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Участники митинга

Организаторы необычной акции отметили, что все «прелести» долевого строительства ощущают в настоящее время около девяти тысяч человек. Именно столько на Дону, по некоторым данным, обманутых дольщиков. Их ожидание заветных ключей от квартир затянулось на долгие годы. С помощью митинга-спектакля жертвы строительных пирамид хотят, чтобы на них обратили внимание власти. И афишу к протестной акции организаторы сделали соответствующую: с помощью фотошопа дольщики одели губернатора Ростовской области Василия Голубева, сити-менеджера Ростова-на-Дону Виталия Кушнарёва, министра строительства Ростовской области Николая Безуглова и других чиновников в костюмы царя, вельмож и Бабы-яги.

«Мы неоднократно устраиваем шествия, пикеты, но власти делают вид, что не слышат нас. Нас кормят постоянными завтраками, и терпение всё гаснет и гаснет. Мы страдаем несколько лет. Неужели тысячи обманутых людей, отдавшие последние сбережения мошенникам, которым эти же власти и выдали разрешение на строительство, не достойны чиновничьего внимания?» — задаётся вопросом одна из участниц спектакля-митинга.

Читайте также: Заброшенное гетто: бездомный полк Ростова-на-Дону требует внимания властей

Марш бездомного полка. Заплати за свой дом и умри

Обманутые дольщики, незадействованные в спектакле-протесте, приняли участие в шуточных конкурсах: беге в мешках, поедании лапши, перетягивании каната. Кульминацией постановки стала викторина, победитель которой получил главный приз — палатку для бездомных.

Также обманутые дольщики, объединившиеся под протестным флагом, приняли очередное обращение. Жертвы строительных пирамид обращают внимание на формальное выполнение поручения президента РФ от 3 августа 2016 года, а также игнорирование распоряжения правительства РФ от 26 мая 2017 года по вопросам защиты прав граждан — участников долевого строительства. По-прежнему обещанного графика рабочих встреч с представителями инициативных групп проблемных объектов нет, детальной проработки «дорожных карт» по завершению строительства проблемных объектов также не представлено.

«Четкого и понятного механизма решения проблем пострадавших участников строительства в Ростовской области — нет», — сказано в обращении.

В этой связи люди требуют подготовить реальные планы-графики с конкретными сроками, разработать и реализовать меры по завершению строительства проблемных объектов. Вместе с тем «правительство Ростовской области должно выступить гарантом и взять на себя ответственность по достройке всех проблемных объектов и обеспечить права пострадавших участников строительства на жилые помещения в тех случаях, когда строительство проблемного объекта невозможно». Нелишним было бы всё-таки взять за правило проведение личных встреч не реже одного раза в месяц по каждому проблемному объекту и не реже одного раза в квартал совместно по всем проблемным объектам Ростовской области. Дольщики также нуждаются в разработке мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Ранее по теме: Бездомный полк ищет спасения у спикера Госдумы

Бездомный полк: «Чиновники сами подрывают авторитет власти»