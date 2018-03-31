Лондон, 31 марта, 2018, 16:37 — ИА Регнум. Российский самолет был досмотрен в аэропорту «Хитроу» в Лондоне в рамках «борьбы с оргпреступностью». Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес.

Mario Roberto Duran Ortiz (Mariordo) Аэропорт «Хитроу»

«Для пограничной службы провести досмотр самолета — это рутинная процедура, направленная на защиту Великобритании от организованной преступности и от тех, кто пытается ввозить в страну вредные вещества, такие как наркотики, а также огнестрельное оружие», — говорит Уоллес.

По его словам, после проверки экипажу воздушного судна разрешили вылететь по намеченному маршруту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 марта сотрудники полиции и таможни провели в аэропорту «Хитроу» полный досмотр пассажирского самолета авиакомпании «Аэрофлот», который должен был выполнить рейс «Лондон — Москва».

При этом экипажу самолета не были названы причины и цели осмотра. Позже МИД РФ сообщил, что досмотр воздушного судна был проведен с нарушением всех существующих норм для подобных мероприятий.

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