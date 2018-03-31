Вашингтон, 31 марта, 2018, 03:08 — ИА Регнум. Сотрудничество с целью выяснить истину в рамках так называемого дела Скрипаля предложено российской стороной Вашингтону и Лондону, сообщил посол России в США Анатолий Антонов в интервью телекомпании NBC.

U.S. Mission Genev Анатолий Антонов

Комментируя ситуацию, развернувшуюся в результате инициированного Лондоном «дела Скрипаля», российский посол пояснил, что предложил оппонентам по этому делу сотрудничать в рамках Конвенции о запрещении химического оружия (КХО).

«Мы предложили — давайте встретимся и, согласно положениям конвенции, будем сотрудничать», — констатировал дипломат.

По словам Антонова, цель сотрудничества — вместе разобраться в ситуации, понять, что произошло и как предотвращать подобные вещи в будущем. Пока ситуация с произошедшим в Солсбери 4 марта остается туманной по инициативе Британии.

«Что я хотел бы, так это — сотрудничать с американцами, со специалистами Соединенного Королевства в соответствии с положениями Конвенции о запрещении химического оружия», — заявил Антонов.

Отметим, что КХО (Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении) запрещает производство, накопление и применение химического оружия на территории той страны, которая ратифицировала документ.

В соответствии с КХО химическое оружие подразделяется на три категории. Участники КХО обязаны уничтожить все имеющиеся запасы химического оружия. Деятельность, связанная с уничтожением отравляющих веществ, контролируется Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Конвенция была открыта для подписания 13 января 1993 года. К настоящему времени подписана в том числе Россией, США и Великобританией.

Напомним, российская сторона неоднократно призывала Лондон предоставить информацию о ходе расследования отравления в городе Солсбери (Великобритания) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британцы не дают разъяснений.

«Российская Федерация, как было уже не раз заявлено, готова в интересах установления истины, поиска и нахождения лиц, причастных к произошедшему в г. Солсбери, к предметному и ответственному взаимодействию как в рамках международно-правовых форматов и механизмов, так и на двусторонней основе», — сообщили 30 марта в МИД РФ.

Между тем по инициативе Лондона из ряда стран, в том числе и из США, высланы российские дипломаты. 30 марта в российский МИД был вызван посол Великобритании в Москве Лори Бристоу: ему был заявлен протест в связи с необоснованными действиями Лондона, инспирировавшего высылку российских дипломатов из целого ряда государств.

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