Москва, 30 марта, 2018, 01:22 — ИА Регнум. Зеркальные ответные меры в ответ на дипломатическую конфронтацию со стороны США — это не все, что предпринимается российской стороной, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

Отвечая на вопрос, будут ли ответные меры на высылку российских дипломатов зеркальными или планируется более сильный ответ, Лавров сказал:

«Меры будут зеркальными, но не только».

Глава российского внешнеполитического ведомства пояснил, что американский посол в РФ Джон Хантсман приглашен в МИД для беседы с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым, который изложит ему содержание ответных мер в отношении США.

Эти меры включают высылку аналогичного количества американских дипломатов и решение Москвы отозвать согласие на функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге.

«В отношении остальных стран, а именно в том, что касается количества людей, которые будут уезжать из Российской Федерации из состава дипломатических миссий, все тоже зеркально», — сказал Лавров.

Российский министр подчеркнул, что Москва намерена не просто реагировать на неприемлемую попытку давления со стороны Вашингтона и Лондона под предлогом так называемого дела Скрипаля.

«Мы не будем просто реагировать реактивно на то, что делает в отношении нас англосаксонское звено, заставляя всех следовать антироссийскому курсу. Мы хотим установить истину», — сказал Лавров.

Он пояснил, что для установления истины в «деле Скрипаля» Москва официально предложила созвать 4 апреля 2018 года внеочередную сессию Исполнительного совета ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия), где российская сторона предъявит конкретные вопросы к Лондону.

«Рассчитываю, что наши западные партнеры не уйдут от честного разговора. Иначе это будет очередным подтверждением того, что всё происходящее — это затеянная грубейшая провокация», — сказал Лавров.

Напомним, 29 марта МИД РФ объявил о высылке из России 60 сотрудников американской дипмиссии: 58 — из посольства в Москве и двух — из генконсульства в Екатеринбурге. Помимо этого, отозвано согласие на функционирование американского генконсульства в Санкт-Петербурге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что Москва требует от британских властей предоставить консульский доступ к гражданке России Юлии Скрипаль, находящейся в больнице после отравления в городе Солсбери (Великобритания).

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