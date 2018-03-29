Москва, 29 марта, 2018, 15:11 — ИА Регнум. Глава Минфина Антон Силуанов в эфире программы Hard Day's Night на телеканале «Дождь» заявил, что не хочет верить в виновность экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева и до сих пор считает его своим товарищем.

Дарья Антонова ИА REGNUM Суд Улюкаева

По его словам, он не обладает «полнотой информации» в отношении данных, на основании которых суд вынес решение по делу Улюкаева. Силуанов подчеркнул, что такие решения выносит суд.

«Безусловно, мне не хочется верить, что он виновен. Еще раз повторюсь, я не знаю, какие там есть доказательства правоты или неправоты Алексея», — сказал министр финансов.

Говоря о том, что он был товарищем Улюкаеву, Силуанов напомнил, что они вместе работали в Минфине, Центробанке и Минэкономразвития.

На вопрос о том, остается ли Улюкаев его товарищем после приговора, Силуанов ответил: «Безусловно».

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Напомним, в декабре 2017 года Замоскворецкий суд Москвы признал экс-главу МЭР Алексея Улюкаева виновным в получении взятки в размере $2 млн от Игоря Сечина. Суд приговорил его к восьми годам строго режима и назначил штраф в размере взятки.

Также суд сохранил арест на объекты недвижимости бывшего министра, его счета, автомобиль, слиток серебра и коллекцию монет из драгоценных металлов. Улюкаев находится в трёхместной камере в СИЗО особой категории «Кремлёвский централ» на территории «Матросской тишины».