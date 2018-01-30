«Компания требует контроля»: Сечин о неявке в суд по делу Улюкаева

Москва, , 15:24 — REGNUM Глава «Роснефти» Игорь Сечин не пришёл в суд по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева из-за очень напряжённого графика в конце года. Об этом он заявил в интервью немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung, передают 30 января «Ведомости».

"А что вас больше тревожит? То, что Улюкаев совершил преступление, или то, что у меня не было возможности прийти в суд? Преступление совершил не я, а Улюкаев, какие тут могут быть вопросы?» — заявил Сечин.

Он подчеркнул, что за год ему приходится проводить в самолётах «больше 600 часов, и еще 300 — на вертолётах», поскольку компания является глобальным игроком на различных рынках, что требует соответствующего «контроля даже на уровне топ-менеджмента».

Говоря о своих официальных показаниях, глава Роснефти выразил уверенность, что они «были абсолютно достаточными, и суд вынес своё решение».

«Тут, собственно, и комментировать нечего. Улюкаев, будучи министром федерального правительства, требовал незаконное вознаграждение за свою обычную работу. Он требовал вознаграждение, он сам за ним приехал, сам взял деньги, погрузил в машину и уехал», — добавил он.

Сечин также подчеркнул, что не считает себя политической фигурой.

«Правильное определение — менеджер. Хорошее слово. Мне кажется, я бы определил своё место — менеджер», — ответил Сечин.

Напомним, 15 декабря 2017 года Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей за взятку в 2 млн долларов от руководства «Роснефти» за положительное заключение на участие госкомпании в приватизации «Башнефти». Сечин являлся основным свидетелем по этому делу.

Как сообщало ИА REGNUM, повестку Сечину отсылали четыре раза. Получив в ответ лишь письмо о плотном графике под конец года, суд не стал добиваться его явки, хотя защита постоянно требовала его присутствия на слушаниях. Поскольку глава «Роснефти» не явился в суд, его показания так и не были исследованы, а в основу решения суда легли показания бывшего начальника службы безопасности «Роснефти», генерала ФСБ Олега Феоктистова, который подал заявление о вымогательстве и узнал об угрозах со слов самого Сечина.