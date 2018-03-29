Санкт-Петербург, 29 марта, 2018, 10:15 — ИА Регнум. Главный военно-морской парад, впервые состоявшийся летом 2017 года в Петербурге и Кронштадте, теперь будет проводиться ежегодно. В 2018 году в параде в День ВМФ примет участие более 40 боевых кораблей и более 20 военных самолетов. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии оборонного ведомства.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Главный военно-морской парад 2017 года

«Это мероприятие призвано возродить славные морские традиции страны, показать силу и мощь российского военного флота, его готовность выполнять широкий спектр задач в любых районах Мирового океана», — сказал глава Минобороны.

Сергей Шойгу напомнил, что в 2017 году в Главном военно-морском параде приняли участие силы всех флотов и Каспийской флотилии, были показаны новейшие образцы техники, поступающие на флот.

«В этом году в параде планируется задействовать 41 боевой корабль, в том числе 18 новейших, один из них — малый ракетный корабль «Ураган», строительство которого завершено в 2018 году. Также будет привлечено 25 воздушных судов и более четырех тысяч военнослужащих», — сказал министр обороны РФ.

Шойгу выразил уверенность, что парад станет настоящим праздником и привлечёт внимание большого числа зрителей.

День ВМФ, в рамках которого пройдет главный военно-морской парад, в 2018 году выпадает на 29 июля (последнее воскресенье месяца).

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