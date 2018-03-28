Бишкек, 28 марта, 2018, 22:39 — ИА Регнум. В 2017 году сотрудники госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии выявили правонарушения, ущерб государству от которых составил 4,2 млрд сомов (3,5 млрд рублей). Об этом заявил руководитель отдела внешних связей ведомства Азамат Мамбетов на заседании профильного парламентского комитета, пишет «Tazabek».

Gknb.gov.kg Государственный комитет национальной безопасности Киргизии

По его словам, эта сумма составляет всего лишь 4,1% от объема теневой экономики страны. При этом Мамбетов сослался на данные нацстаткома за 2015 год, когда показатель ненабюдаемой экономики составлял 102,3 млрд сомов (85,2 млрд рублей по текущему курсу), а ее доля — 23,8% от ВВП Киргизии.

«Поскольку за более поздние периоды в открытых источниках нет данных, мы взяли данные за 2015 год и сопоставили их с результатами нашей работы за 2017 год», — пояснил представитель ГСБЭП.

ИА REGNUM напоминает, что, по информации министерства экономики, в конце 2016 года уровень теневой экономики в Киргизии составлял около 39% от общего объема валового внутреннего продукта республики.

Отметим также, что представители «Делового союза Евразии» в мае 2017 года сообщили о том, что 90% киргизстанского бизнеса находится в тени, из-за чего многие инвесторы не хотят вкладывать средства в развитие ее экономики.