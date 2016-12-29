Теневая экономика Киргизии снизилась до 39% от ВВП

Бишкек, , 15:30 — REGNUM В настоящее время уровень теневой экономики Киргизии составляет порядка 39% от общего объема валового внутреннего продукта этой среднеазиатской страны. Об этом заявил министр экономики Арзыбек Кожошев, выступая на пресс-конференции сегодня, 29 декабря.

По словам высокопоставленного чиновника, согласно данным Всемирного банка, раньше этот показатель достигал 53% от ВВП. «Таким образом, мы можем наблюдать тенденцию к снижению теневой экономики в стране», — сказал Арзыбек Кожошев.

Между тем, заведующий отделом налоговой политики Министерства экономики Кубанычбек Ысабеков сообщил о том, что по неофициальным данным, теневая экономика республики достигает 60% от ВВП.

В свою очередь председатель Палаты налоговых консультантов Татьяна Ким заострила внимание на необходимости внесения в законодательство изменений, в соответствии с которыми работающие в Киргизии иностранцы должны будут платить налог на добавленную стоимость.

«Речь идет о больших потерях. Я хочу привести пример: в России киргизстанцы, выполнив какую-то работу и получив за это оплату, отчисляют НДС. Но в Киргизии россияне, ведя какую-либо деятельность, этого не выполняют. Эти средства также идут в теневую экономику», — констатировал она.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, бюджет Киргизии ежегодно недополучает налоговые и иные выплаты из-за того, что многие работающие в республике компании и предприниматели, причем как иностранные, так и отечественные, предпочитают осуществлять свою деятельность в теневом секторе. В результате госказна регулярно испытывает нехватку денежных средств.

Причина этого, по мнению некоторых экспертов, кроется в самой модели киргизской экономики: вместо налаживания реального производства бизнес предпочитает реэкспортировать китайские, турецкие и южнокорейские товары.