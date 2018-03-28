Москва, 28 марта, 2018, 10:38 — ИА Регнум. Сегодня, 28 марта, в связи с всероссийским трауром по погибшим при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» Кемерово в Москве отменены все развлекательные мероприятия, сообщается на портале мэра столицы.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Траур

В частности, закрыты для посетителей кинотеатры сети «Москино». Два кинотеатра этой сети — «Звезда» и «Юность» — изменили репертуар.

На 12 апреля перенесен концерт «Московская полиция — москвичам» в концертном зале «Россия».

Сегодня с минуты молчания начнутся спектакли в театрах Москвы. Комедии в театрах отменены.

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Театр Пушкина все средства от спектаклей, который пройдут 28 и 29 марта, перечислит семьям погибших.

Отменены чтения «Великий мастер слова», посвященные 150-летнему юбилею со дня рождения Максима Горького, в парке Победы на Поклонной горе.

28 марта в России объявлен общенациональный траур по жертвам пожара. На всей территории страны приспущены государственные флаги.

Учреждения культуры и телерадиокомпании отменили развлекательные мероприятия и программы.

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Как сообщало ИА REGNUM, замглавы МЧС РФ Владлен Аксенов заявил, что нет данных о родственниках, которые не могут найти своих близких.

По данным спасателей, в результате пожара погибли 64 человека, 41 из которых — ребенок.

Все найденные останки переданы Следственному комитету. Опознаны тела 27 человек.

Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл 25 марта, около 16:00 по местному времени (12:00 по мск).

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