Москва, 28 марта, 2018, 07:26 — ИА Регнум. В Москве все коммунальные службы готовы к весеннему паводку. Специалисты отслеживают уровень воды в водоемах столицы. Об этом сегодня, 28 марта, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, сообщается на сайте мэра Москвы.

Оскар Клод Моне. Паводок. 1896

В 2018 году из-за большого количества в столице ожидается сильный паводок.

Так, по расчетам специалистов, свободная емкость столичных водохранилищ составляет 357 млн кубометров воды. Приток воды от таяния снега ожидается на уровне 350 млн кубометров.

Специалисты ГУП «Мосводосток» очистили, отремонтировали и подготовили трубопроводы. С берегов рек убран мусор, который мог попасть в ливневую канализацию с талой водой.

По словам Бирюкова, на круглосуточное дежурство готовы заступить свыше 1200 специалистов, а это более 350 бригад и 250 единиц техники.

Готов к паводку и энергокомплекс Москвы. В городе создан список объектов основной и распределительной сетей, которые могут попасть в зону повышенного риска.

В готовности находятся более 420 оснащенных бригад (1687 человек) и 617 единиц техники, в их числе снегоболотоходы и плавсредства.

К экстренным ситуациям готовы 24 станции городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Там дежурят 372 спасателя и 97 единиц спасательной техники.

Водные объекты города патрулируют вертолеты Московского авиационного центра и беспилотники.

В столице ведется постоянный мониторинг мест возможного подтопления водных объектов, организована работа по своевременному выявлению подтоплений.

В случае необходимости коммунальные службы Москвы готовы перейти на усиленный режим работы.

Москвичи могут круглосуточно сообщить о подтоплениях на улицах города по телефону: +7 (495) 657-87-03 .

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве началась подготовка в весеннему половодью. Весной и в течение 2018 года Мосводосток заменит около 10 тыс. колодцев ливневой канализации.

Напомним, в 2017 году специалисты Мосводостока заменили свыше 9 тыс. смотровых и более 7 тыс. дождеприемных колодцев.

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